‘Noodgreep Xavi bij Barcelona op weg om ploeggenoot Noa Lang te worden'

Donderdag, 26 mei 2022 om 12:51 • Shane Jebbink • Laatste update: 12:57

Club Brugge heeft volgens GOAL interesse om Ferran Jutglà over te nemen van Barcelona. De aanvaller van de Catalanen komt op een kleine opleving in december en januari na niet aan spelen toe bij Barcelona en zou nu van de club mogen vertrekken. Club Brugge en Barcelona zouden op dit moment in onderhandeling zijn en zouden dicht bij een akkoord van een transferbedrag tussen de vijf en zeven miljoen euro zijn.

Het vooruitzicht om bij Club Brugge in de Champions League te spelen zou de 23-jarige Spanjaard aan staan. De Bruggelingen troefden stuntploeg Union Sint-Gillis dit seizoen af in de strijd om de titel en willen voor volgend seizoen een nieuwe kampioensploeg samenstellen. Wanneer Jutglà naar West-Vlaanderen trekt zal hij ploeggenoot worden van Noa Lang en te maken krijgen met een nieuwe coach. Club Brugge maakte woensdag bekend dat assistent-trainer Carl Hoefkens het gat dat de naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder achterlaat op gaat vullen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jutglà kwam in de zomer transfervrij over van stadsgenoot Espanyol en maakt zijn minuten voornamelijk voor het B-elftal van de nummer twee van LaLiga, waarvoor hij al 32 keer in actie kwam. Daarin scoorde hij negentien keer en leverde hij zes assists af, waarmee hij het seizoen als geslaagd mag bestempelen. In december haalde de toen net aangestelde Xavi Jutglà bij de eerste selectie door verschillende coronagevallen en blessureleed in het team.

Hij maakte zijn debuut voor Barcelona op 12 december tegen Osasuna (2-2) en mocht in de daaropvolgende wedstrijd tegen Elche (3-2 winst) zelfs starten. Jutglà opende de score in die wedstrijd, waarna hij in de vier wedstrijden na zijn basisdebuut ook minuten mocht maken van Xavi. Hierna verdween Jutglà weer naar de bank en enkele wedstrijden later zelfs volledig van de selectielijst. De spits lijkt dus geen toekomst te hebben bij de club.

Barcelona zou daarom open staan voor verkoop. Het transferbedrag wat hij oplevert komt tevens uitstekend van pas om de wankele financiële positie van de club te verbeteren. Barcelona wil graag actief zijn op de transfermarkt en heeft onder anderen interesse in Robert Lewandowski. Voordat een overgang als deze afgerond kan worden zal de club echter moeten snijden in hun spelersbudget.