Blinde Feyenoord-fan ontroert: ‘Heb vijf jaar lang alles kunnen zien’

Woensdag, 25 mei 2022 om 17:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

De mooie en ontroerende verhalen vanuit Tirana blijven binnenstromen in aanloop naar de Conference League-finale van Feyenoord tegen AS Roma. Supporters die aan de andere kant van de wereld wonen, vrienden die elkaar ter plekke verrassen met een ticket. ESPN sprak een jongen die sinds 2009 seizoenkaarthouder is en plots slechtziend werd. De jongen is door een oogaandoening aangewezen op radioverslag.

Naar schatting zijn er zo'n 15.000 tot 20.000 fans van Feyenoord afgereisd naar Tirana. Slechts vierduizend van hen hebben een ticket voor de wedstrijd weten te bemachtigen. Of de jongen in kwestie een ticket heeft is niet bekend. "Ik zie sinds september 2014 heel weinig", vertelt hij bij ESPN. "Ik heb een oogaandoening die een groot gedeelte van het zicht wegneemt. In het midden zie ik niks, aan de zijkant wel wat. Van het voetbal krijg ik dus ook niks mee, maar ik zit niet in een donkere kamer ofzo. Feyenoord draait natuurlijk sowieso meer om het gevoel dan om het voetbal kijken. Althans, dat was zo. Totdat Arne Slot alles op zijn kop zette."

Een bijzonder verhaal: deze bijna blinde @Feyenoord-fan is al sinds 2009 seizoenkaarthouder en is er ook in Tirana bij: "Ik heb vijf jaar lang alle wedstrijden kunnen zien en toen werd ik slechtziend."#romfey #uecl #deontknoping pic.twitter.com/NxJ5ZrDIPc — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2022

"Ik heb sinds 2009 een seizoenkaart. De eerste vijf jaar heb ik alle wedstrijden kunnen zien en toen werd ik slechtziend", gaat de supporter verder. "Van 2009 tot 2014 was het nou niet echt prettig kijken, dus je gaat toch meer voor de beleving. Toen kwam ik erachter dat je prima een radioverslag bij de wedstrijd kan hebben en dat het heel gaaf blijft om te gaan." De fan kan niet ontkennen dat er momenten zijn waarop hij het ook zwaar heeft. "Het is jammer dat je het niet kan zien dat een speler als Van Persie er een mooie vrije trap in schiet, maar het euforische juichen blijft natuurlijk gewoon."