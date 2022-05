Ajax-spelers nemen in video afscheid: ‘Erik, helaas nog maar één wijze over'

Maandag, 16 mei 2022 om 21:05 • Laatste update: 21:27

Het socialmediateam van Ajax laat het afscheid van Erik ten Hag zeker niet stilletjes voorbijgaan. In een speciale afscheidsvideo wordt de scheidende trainer hartelijk bedankt door zijn eigen spelers, van wie sommigen inmiddels zijn uitgewaaid naar buitenlandse grootmachten. "Ik wil je ontzettend bedanken voor wat je voor Ajax én voor mij als persoon hebt betekend", zegt Daley Blind in het filmpje.

Van de huidige selectie spreken verder onder meer Brian Brobbey, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic en Antony hun dank uit aan Ten Hag. Daarnaast komen zijn voormalig pupillen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar aan het woord. Het meest afwijkende stukje komt van Remko Pasveer: "In de Bijbel hebben ze het over drie wijzen uit het oosten", aldus de keeper, die uit Enschede komt. "Amsterdam is momenteel bekend met twee, maar helaas ga je ons verlaten. Dan blijft er nog eentje over. De druk ligt aardig hoog voor mij volgend jaar", knipoogt Pasveer.

Erik, you've been important #ForTheFuture of a lot of players. And they want to say thank you. ?? pic.twitter.com/ehQS3QnzqC