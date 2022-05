Toni Kroos steekt de draak met nieuw standbeeld Agüero: ‘Weet je het zeker?’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 07:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:24

Tien jaar na zijn iconische treffer tegen Queens Park Rangers is Sergio Agüero geëerd door Manchester City. De Argentijnse spits onthulde vrijdag zijn eigen standbeeld ter ere van het doelpunt, waarmee hij City in 2012 de eerste landstitel bezorgde sinds 1968. Voetbalfans bespotten het kunstwerk en vinden het in niets lijken op de voormalig aanvalsleider van City. Ook Toni Kroos steekt op Twitter de draak.

Agüero was vrijdag zelf bij het Etihad Stadium aanwezig om het standbeeld te onthullen. Tien jaar geleden schoot de Argentijn City naar de eerste landstitel sinds het seizoen 1967/68. Ter ere van het iconische moment werd de aanvaller geëerd. Een aantal fans is echter zeer verbouwereerd en vindt de beeltenis meer op Kroos lijken dan op Agüero. "Vreemd dat ze Agüero hebben gevraagd om een standbeeld van Toni Kroos te onthullen!", luidt een van de reacties. "Ligt het aan mij of lijkt dit beeld meer op Kroos dan op Agüero?", schrijft een andere fan.

Ook Kroos reageerde op het standbeeld. De middenvelder van Real Madrid vroeg op Twitter om een bevestiging toen BBC-verslaggever Simon Stone stelde dat Agüero bij het Etihad Stadium was. "Weet je het zeker?", stak Kroos de draak. Agüero maakte tussen 2011 en 2021 260 doelpunten in 390 wedstrijden voor City en vestigde zich daarmee als een van de beste spitsen in het Premier League-tijdperk. De ploeg van Josep Guardiola ligt momenteel op koers om de zesde landstitel in de laatste elf jaar in de wacht te slepen.