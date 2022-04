De keeper uit het verhaal van Johan Derksen reageert: ‘Ik was verbijsterd’

Vrijdag, 29 april 2022 om 19:31 • Jeroen van Poppel

Dick Ploeger, de 67-jarige oud-keeper van SC Veendam uit het bizarre verhaal van Johan Derksen, was verbijsterd toen hij zijn voormalig ploeggenoot dinsdag bij Vandaag Inside hoorde vertellen over een 'technische verkrachting'. Ploeger zegt in reactie tegenover het Algemeen Dagblad zich niets te kunnen herinneren van het incident. "Ik was verbijsterd toen ik het hoorde. Zo ken ik hem niet", aldus de oud-doelman.

Hoewel Ploeger van niets weet, verzekert de krant na journalistiek onderzoek dat het verhaal van Derksen wel degelijk over hem gaat. De twee zouden begin jaren zeventig met twee dronken vrouwen in bed zijn beland, waarna de dames snel in slaap zouden zijn gevallen. "Die juffrouwen waren zo dronken dat ze ons helemaal onder kotsten", zei Derksen dinsdag. "Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeurt als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen."

De anekdote werd door Derksen een dag later afgezwakt: de kaars zou niet 'erin gestopt' zijn, maar slechts tussen de benen van de vrouw zijn gezet. Ploeger kan zich bij 'verkrachting' door Derksen geen enkele voorstelling maken. "Want zo is hij niet", aldus de oud-ploeggenoot van Derksen. "Ik hoorde een verhaal dat een beetje was aangedikt. Dit kon niet waar zijn. Die ervaring had ik niet. En later bleek ook dat het verhaal werd afgezwakt."

Derksen riep het Openbaar Ministerie donderdag al publiekelijk op om met zijn voormalig ploeggenoot te gaan praten. Ploeger neemt Derksen niets kwalijk. "Ik lig er geen nacht wakker van. Ik weet er niets van. Dat zal ik ook tegen de politie zeggen als ik word opgeroepen." Ploeger vindt het jammer dat Derksen de stekker uit Vandaag Inside heeft getrokken. "Nu krijgen we alleen nog maar politiekcorrecte meningen op tv. Niemand die nog durft te vertellen wat hij echt denkt. Dat deed Derksen wel."

Overigens erkent Ploeger, die zelf pas zeventien was in de tijd dat het incident zich zou hebben afgespeeld, wel dat hij en Derksen de nodige avonturen hebben beleefd. "Hij nam mij bijvoorbeeld mee naar Carré, dat weet ik nog heel goed", zegt de voormalig goalie, die zelf toen als jonkie reserve was bij Veendam. "Het was wel een hele wilde tijd. Dat kan ik wel beamen, ja. Maar het incident met de kaars staat mij niet bij." Wel herinnert Ploeger zich hoe vrouwen in die tijd aan de voeten van profvoetballers lagen. "Het vertier was hier in de tijd de voetbalvereniging Veendam en één discotheek. Als je daarbij betrokken was, was je al gauw populair. We hadden de vrouwen voor het uitkiezen en zeker geen gebrek aan belangstelling. Maar voor de rest was ik vooral nog een kind van zeventien."