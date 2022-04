Dessers voegt daad bij woord en belt met werkgever van Feyenoord-fan

Vrijdag, 29 april 2022 om 16:51 • Laatste update: 17:02

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nadat Cyriel Dessers twee weken geleden al positief reageerde op het ludieke verzoek van Feyenoord-fan Remco Ravenhorst of hij zijn baas kon bellen, heeft de Belg nu daad bij het woord gevoegd. In een tweet van Feyenoord - die wordt begeleidt met de tekst ‘geen woorden maar daden’ - is te zien hoe Dessers de baas van de fan opbelt. In het gesprek vraagt de spits of hij zijn werknemer vrij kan geven voor de return in de Conference League tegen Olympique Marseille. Dessers geeft daarbij aan dat de club alle support kan gebruiken. De werkgever reageert positief op het verzoek en geeft toe dat hij zijn werknemer deze kans niet kan ontnemen, aangezien hij ‘geboren is in een Feyenoord-pyjama’.

Twee weken geleden, na 1-3 overwinning bij Slavia Praag, werd Dessers via Twitter benaderd door de fan. "Hallo meneer Cyriel Dessers, Conference League-geweldenaar. De vlucht voor Marseille is geboekt. Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Boras, Berlijn, Praag, Marbella Belgrado en weer Praag heb ik op het werk nog wel wat uitleg nodig. Schrijf je mee met mijn verlofverzoek?", aldus de supporter. "Ik bel je baas wel, geen probleem", reageerde Dessers. De spits heeft nu dus daad bij het woord gevoegd en kan in ieder geval rekenen op de steun van Ravenhorst.

Dessers zette De Kuip donderdagavond in vuur en vlam in het heenduel door twee doelpunten - waaronder de beslissende derde treffer - te maken. Feyenoord reist volgende week donderdag af naar Zuid-Frankrijk om een finaleticket over te houden aan de return. Mocht Feyenoord de eindstrijd weten te bereiken, dan wacht op 25 mei in Tirana een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Leicester City en AS Roma. Het heenduel in het King Power Stadium in Leicester eindigde donderdag in een 1-1 gelijkspel.