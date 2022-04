Ergste vrees wordt werkelijkheid voor St. Jago: opnieuw zware kniekwetsuur

Dinsdag, 26 april 2022 om 20:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

FC Utrecht moet het lange tijd stellen zonder Tommy St. Jago. De verdediger viel afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1) geblesseerd uit en moet noodgedwongen onder het mes, zo maken de Domstedelingen dinsdagavond bekend. St. Jago heeft een zware knieblessure opgelopen en is maanden uit de roulatie. De blessure is een hard gelag voor de centrumverdediger, daar hij net hersteld was van een zware kniekwetsuur.

St. Jago kwam tegen Feyenoord een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Hidde ter Avest, maar bleef tien minuten later angstvallig lang liggen op het veld na na een duel met Cyriel Dessers. De verdediger werd langs de lijn behandeld door het medisch personeel van Utrecht en Feyenoord, waarna hij middels een brancard naar de kleedkamer werd gedragen. Omdat Utrecht op dat moment al vijf keer had gewisseld, speelde de ploeg van Rick Kruys het duel uit met tien man. Tot overmaat van ramp maakte Luis Sinisterra niet veel later de winnende namens Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onderzoek in het UMC in Utrecht heeft uitgewezen dat St. Jago opnieuw een zware knieblessure heeft opgelopen. “Natuurlijk overheerst op dit moment bij mij nog de ontgoocheling die hoort bij het feit dat ik realiseer dat ik de komende maanden niet kan doen wat ik zo graag wil doen: voetballen, en mijn steentje bijdragen aan de prestaties van FC Utrecht”, aldus de onfortuinlijke verdediger op de website van de club. “Ik weet wat me nu te wachten staat, en ik ga er alles aan doen om weer fysiek en mentaal sterker uit dit nieuwe revalidatietraject te komen.”

De blessure van St. Jago is een volgende tik voor de mandekker. In de voorbereiding op het huidige seizoen raakte hij ook al zwaar geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Utrecht schakelde destijds razendsnel door Mike van der Hoorn als vervanger terug te halen naar de Domstad. Het is niet bekend of Utrecht zich nu opnieuw gaat oriënteren op de transfermarkt in de zoektocht naar een vervanger. St. Jago werd als beoogd basisspeler gezien dit seizoen, maar maakte door zijn blessure op 13 maart pas zijn eerste minuten tegen PSV. Nu ligt hij dus opnieuw lang uit de roulatie.