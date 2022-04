Perez ziet in chaotische finale tussen Ajax en PSV ‘2 absolute wereldtoppers’

Kenneth Perez vindt dat Ryan Gravenberch en Jurriën Timber het verschil maken in het eerste deel van de finale van de TOTO KNVB Beker. Ajax heeft in de eerste helft dankzij een fraaie treffer van Gravenberch een 0-1 voorsprong genomen op PSV. De middenvelder wordt geprezen door zijn manier van schieten, met binnenkant voet. "Twee absolute wereldtoppers, samen met Timber", aldus Perez bij ESPN.

In de 23ste minuut brak Ryan Gravenberch de ban. De middenvelder draaide weg bij Joey Veerman en Érick Gutiérrez, combineerde met aanspeelpunt Davy Klaassen en plaatste van zeventien meter fraai binnen: 0-1. "Gravenberch is druk bezig geweest met zijn schot", ziet Perez. "Het gaat niet altijd goed, maar dit was echt precies zoals het moet gaan. Binnenkant voet, zo scherp mogelijk, hopen dat de keeper net niet genoeg in de hoek staat. Hij is degene die op het middenveld afstanden kan overbruggen. Als hij dit verder ontwikkelt, dan wordt hij ook nog gevaarlijk van afstand."

Perez zag een 'chaotische' eerste helft, waarin slechts 25 minuten zuivere speeltijd waren te noteren. "Het is intens. Veel druk, aanstellerij, maar ook van de bank. Vooral bij PSV, wij zitten er recht achter: bij elke beslissing staan ze er met 15 mensen uit het dug-out. Blijf zitten! Je hebt een hele goede scheidsrechter die het in goede banen zal leiden", doelt hij op Danny Makkelie, die geen penalty gaf toen Dusan Tadic vroeg in de wedstrijd gewillig over het been ging bij Joey Veerman. Perez vond het absoluut geen penalty, en Arnold Bruggink ook niet: "Niemand gelooft hem meer, dat is zijn probleem", aldus Bruggink. "Hij had ook al twee situaties eerder in de wedstrijd, waarbij Makkelie ook zei: 'Doorspelen.'"