Go Ahead Eagles heeft smaak te pakken na derbyzege en wint opnieuw

Vrijdag, 8 april 2022 om 21:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:58

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond voor de derde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. Na zeges op SC Cambuur (3-0) en PEC Zwolle (0-1) werd op eigen veld afgerekend met het povere Willem II: 4-0. De thuisspelende ploeg, waar Kees van Wonderen na dit seizoen afzwaait als trainer, legde in de eerste helft de basis voor de derde opeenvolgende overwinning in competitieverband.

Het eerste doelgevaar werd nog wel gesticht door Willem II. Een schot van Jizz Hornkamp in de elfde minuut was echter een prooi voor de alerte Andries Noppert. Na ruim een kwartier spelen liet Go Ahead zich voor het eerst zien in aanvallend opzicht. Het schot van de naar binnen getrokken Ragnar Oratmangoen werd geblokt door de Willem II-defensie. De ban werd gebroken door de thuisclub in de 26ste minuut, toen Isac Lidberg trefzeker was met een frommelgoal: 1-0. Acht minuten later lieten verschillende Go Ahead-spelers grote kansen onbenut in een ware schiettent. Het was uiteindelijk Iñigo Córdoba die voor een verdubbeling van de voorsprong zorgde.

Go Ahead had ook na rust niet veel te duchten van Willem II en in de slotfase in De Adelaarshorst liep men uit naar een fraaie 4-0 overwinning. Dat gebeurde niet voordat de uitblinkende Noppert in de 63ste minuut op fabelachtige wijze een kopbal van Hornkamp onschadelijk wist te maken. Zeven minuten later ging het duel in het slot toen invaller Ogechika Heil de 3-0 wist aan te tekenen voor the Eagles. Het feest in Deventer was daarmee nog niet voorbij, want twaalf minuten later, en na de nodige wissels bij de thuisspelende club, tilde Marc Cardona de stand naar 4-0.

Noppert hield zijn doel voor de derde keer op rij schoon, onder meer door zijn vuisten weer eens goed te gebruiken drie minuten voor tijd. Go Ahead speelde de wedstrijd rustig uit en liet zijn supporters juichen na het laatste fluitsignaal. De formatie van Van Wonderen stijgt door de ruime zege naar de negende plaats in de Eredivisie. Willem II moet de wonden likken en is met de vijftiende plaats bezig aan een serieuze degradatiestrijd.

