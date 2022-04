TOP Oss richt zich op Twitter viermaal tot Ajax en refereert aan Johan Cruijff

Dinsdag, 5 april 2022 om 00:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:34

TOP Oss heeft maandagavond met enkele kwinkslagen zijn onvrede geuit over de opstelling van Jong Ajax. In Amsterdam gingen de Noord-Brabanders met 4-1 onderuit tegen de ploeg van trainer John Heitinga. De oefenmeester koos voor een ‘droomaanval’, die bestond uit Sontje Hansen, Brian Brobbey, Mohamed Daramy en daarachter Mohamed Ihattaren. TOP Oss maakt vóór, tijdens en na het duel in de Keuken Kampioen Divisie diverse - directe en indirecte - opmerkingen over de basiself van Jong Ajax. "Zoals Johan Cruijf ooit zei: 'Ik heb een zak geld nog nooit zien scoren.' Na vanavond zijn wij hier echter niet meer zo zeker van!", zo valt te lezen in een van de tweets.

We hebben het idee dat er vanochtend een paar spelers in de verkeerde groep zijn ingedeeld bij @AFCAjax. Zullen Haller, Tadic en Anthony wél lekker thuis voor de kachel zitten? #JAJTOP — TOP Oss (@topossofficial) April 4, 2022

In Amsterdam schijnen ze nog steeds zo ziek te zijn van de misgelopen periodetitel in Oss eerder dit seizoen, dat ze nu met de sterkst mogelijke opstelling spelen. Wij zijn benieuwd of ze deze wedstrijd wel kunnen winnen? ??#JAJTOP pic.twitter.com/HIJjd0rBU4 — TOP Oss (@topossofficial) April 4, 2022

?? Zoals Johan Cruijf ooit zei: “Ik heb een zak geld nog nooit zien scoren”. Na vanavond zijn wij hier echter niet meer zo zeker van! Een fijne gewenst allen! ????#JAJTOP — TOP Oss (@topossofficial) April 4, 2022