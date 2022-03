PSV ‘contracteert’ Max Verstappen na het zien van beelden met bal

Zondag, 27 maart 2022 om 19:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:31

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

PSV reageert zondagavond met een knipoog op beelden van een voetballende Max Verstappen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Saudi-Arabië speelt de Formule 1-coureur enkele ballen naar freestyler Séan Garnier, waarna hij gevat reageert op zijn eigen voetbalkunsten. "Everyone has their own talent, right?", aldus PSV-fan Verstappen. De video van Red Bull Racing wordt gedeeld door de club, die op Twitter ‘bevestigt’ dat Verstappen een contract bij de Eindhovenaren heeft getekend: “First transfer 2022/23 confirmed.”