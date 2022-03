Play-offs raken verder uit zicht voor VVV-Venlo na teleurstellende remise

Zaterdag, 26 maart 2022 om 18:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:05

Een teleurstellende wedstrijd tussen FC Den Bosch en VVV-Venlo heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummers dertien en tien van de Keuken Kampioen Divisie kende weinig opwindende momenten en eindigde in 0-0. VVV heeft een achterstand van negen punten op nummer negen NAC Breda, waardoor de play-offs verder uit zicht raken.

VVV heeft nog enige hoop op het bereiken van de play-offs om promotie, maar van de urgentie was weinig te merken in het veldspel. De eerste helft ging geruisloos voorbij in De Vliert, afgezien van enkele doelpogingen in het laatste kwartier. Een afstandsschot van VVV-aanvaller Nick Venema zeilde net over; aan de andere kant waagde Soufyan Ahannach een schot op aangeven van Barry Maguire, maar keeper Delano van Crooij bracht redding.

Den Bosch had een overwicht aan balbezit, maar Ryan Leijten en Rik Mulders waren in het restant van de eerste helft evenmin gelukkig in de afronding. Ook de tweede helft kende weinig kansen. Kees de Boer knalde namens VVV in het zijnet, terwijl een schot van Maguire werd gekraakt. VVV kwam goed weg toen De Boer de bal na een uur tegen de arm kreeg in het strafschopgebied. Arbiter Robin Vereijken vond het niet voldoende voor een penalty. Den Bosch zette aan in de slotfase en kreeg een aantal corners, waar een kopkans voor Nikolaj Möller uit voortkwam. Daar had Van Crooij echter een antwoord op.

In de blessuretijd konden de bezoekers toch nog enkele keren opveren. Van Crooij keerde opnieuw een inzet van Möller; aan de andere kant kwam VVV gevaarlijk voor het doel van Den Bosch. Doelman Wouter van der Steen reageerde alert op een schot van Venema. In de vijfde minuut van de blessuretijd kon Kevin Felida zijn schot vanbuiten het strafschopgebied niet genoeg kracht meegeven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 31 21 4 6 31 67 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 32 17 7 8 23 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 7 ADO Den Haag 31 18 5 8 18 53 8 De Graafschap 32 14 8 10 8 50 9 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 10 VVV-Venlo 32 12 5 15 -4 41 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 32 10 4 18 -24 34 14 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 15 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 16 Telstar 31 7 11 13 -23 32 17 FC Dordrecht 32 8 8 16 -21 32 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24