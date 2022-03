De elfde beste voetballer van de Eredivisie is 29,9 miljoen euro waard

De vraag is niet óf Cody Gakpo komende zomer vertrekt bij PSV, maar naar welke club en vanuit Eindhovens perspectief: voor welk bedrag? De buitenspeler verlengde zijn contract met de Eindhovenaren recentelijk om een fraaie transfersom in het laatje te brengen, wat gezien de interesse uit het buitenland een realistische verwachting is. Samen met FootballTransfers kijkt Voetbalzone naar de opties voor een zomerse transfer.

Waar Noussair Mazraoui en André Onana transfervrij bij Ajax gaan vertrekken, en eerder ook Brian Brobbey, toonde Eindtovenaar Gakpo begin dit kalenderjaar zijn clubliefde om zijn nog tot 2025 lopende contract met een jaar te verlengen. Daarmee sprak hij in de winterstop niet alleen uit bij PSV te blijven; door zijn verbintenis met een jaar te verlengen gaf hij ook een kraakhelder signaal af. De Oranje-international, die in mei zijn 23ste verjaardag viert, wil wat terugdoen voor de club waar hij doorbrak.

Inmiddels is de aanvaller de tweede aanvoerder van de club, maar draagt hij vaker de band dan nummer één Marco van Ginkel, die vooral een rol op het tweede plan heeft onder trainer Roger Schmidt. Niet voor niets behoort Gakpo volgens FootballTransfers tot een van de beste spelers van de Eredivisie, met bovendien nog een heel groot potentieel.

De 1 meter 89 lange Gakpo valt in de statistieken op vanwege zijn uitstekende dribbels de zestien in, aanvallende positionering en passing. Daarentegen laat zijn afronding percentueel gezien te wensen over en kan hij ook nog een hoop winnen als het gaat om het terugveroveren van de bal en ziet Schmidt hem het liefst nóg meer druk zetten in de hoogste zones op het veld.

Geïnteresseerde clubs

Liverpool, Arsenal, Barcelona, Bayern München en Manchester City zijn momenteel de clubs die door diverse media worden bestempeld als ‘geïnteresseerd’ en mogelijke bestemming in de zomermaanden. De rechtspoot zal zich vermoedelijk willen oriënteren op een club waar een plekje vrij is aan de linkerkant van de aanval, maar volgens bondscoach Louis van Gaal kan de PSV’er ook prima in de spits uit de voeten en Schmidt gebruikte hem zelfs weleens op rechts.

Hoewel bij Liverpool topschutter Mohamed Salah nog altijd niet bijgetekend heeft, hebben the Reds met winteraanwinst Luis Díaz en Sadio Mané de linkerflank meer dan bezet, iets dat bij Manchester City met Jack Grealish en Raheem Sterling (wiens contract overigens ook afloopt in 2023) eveneens het geval is. Ook Barcelona heeft met Ansu Fati, Memphis Depay en Ferrán Torres - de huidige linksbuiten - op het eerste gezicht genoeg opties.

Bayern München betaalde medio 2020 weliswaar bijna vijftig miljoen euro aan Manchester City voor Leroy Sané en verlengde het contract van Kingsley Coman begin dit kalenderjaar tot medio 2027, maar toch gaat der Rekordmeister mogelijk wel op zoek naar een multi-inzetbare aanvaller. Serge Gnabry lijkt niet te willen verlengen en het gebeurt nog weleens dat de drie genoemde buitenspelers allemaal op het wedstrijdformulier staan. Bovendien worden Robert Lewandowski en Thomas Müller er niet jonger op en voldoet zomeraankoop Marcel Sabitzer nog niet volledig, waardoor een nieuwe multi-inzetbare aanvaller voor Bayern geen overbodige luxe is. Bij Arsenal is er ook ruimte in de hoofdmacht, aangezien er geen échte concurrent voor Gabriel Martinelli in de selectie rondloopt.

Prijskaartje

Gakpo vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een waarde van 29,9 miljoen euro. Daarmee staat hij in fraaie rijtjes met spelers als de twee jaar oudere Mikel Oyarzabal (42 miljoen euro), die bij Real Sociedad eveneens aan de linkerkant speelt. De gewilde Spaans international Dani Olmo, die op meerdere plekken uit de voeten kan, staat voor 34 miljoen euro in de boeken. Vergeleken met ploeggenoten Bruma (8 miljoen euro) en Noni Madueke (11 miljoen euro) kost Gakpo een behoorlijke duit.

Bij PSV willen ze niet voor niets het transferrecord breken met de buitenspeler. Hirving Lozano, die in 2019 voor 39,5 miljoen euro naar Napoli vertrok, is momenteel de aanvaller met het hoogste prijskaartje ooit voor de Eindhovenaren. De Mexicaan beschikte weliswaar over betere cijfers (40 doelpunten en 23 assists in 79 duels versus 37 doelpunten en 33 assists in 125 wedstrijden), maar kwam al als enigszins gearriveerde speler aan in het Philips Stadion. Aangezien Gakpo uit de eigen jeugdopleiding komt, is het logisch dat zijn gemiddelden in het Eindhovense tricot wat lager liggen.

Wat niet in het voordeel van Gakpo spreekt, zijn de vele kleine blessures die hij in de laatste jaren opliep. Daardoor moest hij al meerdere interlandperiodes laten schieten, ondanks dat hij er zoals tegen FC Kopenhagen soms niets aan kon doen. In zijn hele periode bij PSV stond hij om diverse redenen al een kleine dertig duels buitenspel. Vooral een enkelblessure in het seizoen 2020/21 speelde hem parten. Maar of dat de vele geïnteresseerde clubs ervan zal weerhouden om een flink bod voor hem op tafel te leggen en de aanvaller komende zomer op te pikken bij PSV?