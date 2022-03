TOP Oss verbant clubicoon Marcel van der Sloot na ‘incident binnen de club’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 14:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Marcel van der Sloot maakt voorlopig geen onderdeel uit van de technische staf van TOP Oss. Het clubicoon is door de Brabantse club verbannen na een 'incident binnen de club', zo wordt zaterdag gecommuniceerd. Het statement volgt daags na het knappe 1-1 gelijkspel tegen Excelsior. Van der Sloot dient als assistent van hoofdtrainer Bob Peeters.

Hoe lang Van der Slot verbannen wordt bij de eerste selectie is niet bekend. "De aanleiding is een incident wat eerder deze week binnen onze club heeft plaats gevonden", zo wordt zaterdag door TOP Oss naar buiten gebracht. "De ontstane situatie zorgde voor te veel onrust binnen de club waarna in goed overleg met de betrokkenen is besloten dat Marcel voorlopig afstand neemt. De (interim-)clubleiding en Marcel zijn nog steeds met elkaar in gesprek over het vervolg."

De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt bovendien van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat het in gesprek is met kandidaten voor de opvolging van Peter Bijvelds. De technisch directeur vertrekt naar De Graafschap, waar hij onder meer het scoutingsapparaat moet optuigen. "We hopen snel een opvolger te kunnen presenteren. In het belang van de club, selectie en staf is het in deze fase goed om de rust te bewaren en de focus op de laatste wedstrijden van dit seizoen te houden."