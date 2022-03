Zware blessure weerhoudt Jeremie Frimpong van debuut in Oranje

Dinsdag, 15 maart 2022 om 13:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:20

Jeremie Frimpong ziet een debuut in het Nederlands elftal voorlopig aan zich voorbijgaan. De 21-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen liep zondag in de competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln (0-1 verlies) een enkelblessure op en werd al na twaalf minuten vervangen. Nu blijkt dat de kwetsuur dermate ernstig is dat Frimpong dit seizoen niet meer in actie zal komen, zo meldt Leverkusen.

Frimpong moest zich zondag tegen Köln al na twaalf minuten laten vervangen. Nadat hij met veel pijn op het gras was gaan zitten, kon hij wel zelfstandig van het veld stappen. Deze week onderging Frimpong een MRI-scan, waarna een scheurtje in de enkelband van de Nederlands-Engelse verdediger werd vastgesteld. De vleugelverdediger moet een operatie ondergaan.

Frimpong was bezig aan een ijzersterk seizoen bij Leverkusen, de club die hem in januari 2021 overnam van Celtic. De rechtervleugelverdediger zag dat onlangs beloond worden met een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal. Louis van Gaal leek Frimpong te willen gaan uitproberen in de komende oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland, maar zover zal het dus niet komen. Die wedstrijden staan overigens gepland op zaterdag 26 maart en dinsdag 29 maart in de Johan Cruijff ArenA.

Frimpong werd geboren in Amsterdam als zoon van Ghanese ouders en verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Engeland. Hij spreekt geen Nederlands, maar is toch vastberaden om voor Oranje uit te komen, zo zei hij eerder al. Frimpong debuteerde in september 2021 al voor Jong Oranje. "Waarom Nederland? Omdat ik Nederlander ben", zei Frimpong in oktober. "Ik ben in Amsterdam geboren, dus dit is mijn land. En als je voor je jeugdteams land speelt, wil je ook het eerste elftal bereiken en daar prijzen mee winnen."