Chelsea begaat mét shirtsponsor geen fout; ‘Ibrahimovic-goal’ redt Newcastle

Donderdag, 10 maart 2022 om 22:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Chelsea heeft donderdagavond in tijden van grote bestuurlijke onrust zijn sportieve plicht gedaan. De ploeg van Thomas Tuchel kwam op bezoek bij hekkensluiter Norwich City al snel op een comfortabele 0-2 overwinning, die in de tweede helft nog in gevaar kwam door een tegentreffer van Teemu Pukki. Kai Havertz maakte in de laatste reguliere minuut een eind aan alle spanning: 1-3.

Vlak voor de aftrap werd bekend dat Three de sponsorovereenkomst met Chelsea opschort, maar het logo van de telecomgigant verscheen tóch op de shirts die gedragen werden. Terwijl de club organisatorisch in de fik staat, hielden de spelers van the Blues het hoofd koel. Met twee doelpunten binnen het kwartier had Chelsea de wedstrijd snel in zijn greep. In de derde minuut was Tim Krul bij een hoekschop kansloos op een rake kopbal van Trevoh Chalobah: 0-1. Mason Mount maakte er kort daarna 0-2 van door de bal handig te controleren in het strafschopgebied en vol in de kruising te jagen.

Komt Chelsea dan toch nog in de problemen!? ?? Norwich City met de aansluitingstreffer: 1-2 ?? Teemu Pukki schiet raak vanaf de stip ??#ZiggoSport #PremierLeague #NORCHE pic.twitter.com/QduHglUSmX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2022

Daardoor leek er geen vuiltje meer aan de lucht voor Chelsea, dat rustig zocht naar een nieuwe treffer. Kort voor rust raakte Mateo Kovacic vanbuiten het strafschopgebied de paal, maar in de tweede helft kwamen de Londenaren plotseling in de problemen. Een handsbal van Chalobah leverde Norwich een penalty op, die door Teemu Pukki werd benut: 1-2. Zo was de spanning helemaal terug, maar Chelsea trok de zege alsnog over de streep. In de laatste minuut werd Kai Havertz in vrije positie bereikt, waarna de Duitser de bal van vijftien meter in de kruising vlamde: 1-3.

Southampton - Newcastle United 1-2

Newcastle is sinds de winterse transferperiode van januari bezig aan een krankzinnige opmars in de Premier League. The Magpies hebben de degradatiezone al ruimschoots verlaten en rukken snel op richting middenmoot. Southampton dacht donderdagavond nog roet in het eten te kunnen gooien en kwam op voorsprong via Stuart Armstrong, die van dichtbij kon raak koppen nadat de bal daar werd gebracht door een eveneens koppende ploeggenoot: 1-0. Twee topaankopen brachten de zege alsnog binnen voor Newcastle. Chris Wood kopte binnen uit een voorzet van Jonjo Shelvey: 1-1. Vlak na rust maakte Bruno Guimarães het karwei af door in het drukke strafschopgebied een weergaloze hakbal door de lucht te produceren: 1-2. Het doelpunt deed sterk denken aan dat van Zlatan Ibrahimovic op het EK 2004 tegen Italië. Het betekende de vijfde zege in de laatste zes competitieduels voor Newcastle.

Leeds United - Aston Villa 0-3

Sinds Philippe Coutinho in het veld staat bij Aston Villa, draait de ploeg van Steven Gerrard als een tierelier. De Braziliaan nam ook tegen Leeds United, dat in grote degradatiezorgen verkeert, het heft in eigen hand door de openingstreffer binnen te schieten van vijftien meter. Daarbij had Coutinho geluk dat de bal via het halve blok van Pascal Struijk binnen ging: 0-1. Na rust liepen the Villans vrij eenvoudig weg bij thuisploeg. Matty Cash kapte rechts in het strafschopgebied zijn tegenstander uit en vuurde hard raak in de korte hoek: 0-2. Ook de derde treffer van de avond mocht er zijn: Calum Chambers kreeg de bal teruggelegd en plaatste die vanaf de rand van de zestien perfect in de verre kruising: 0-3.