Ajax zet voor derde jaar op rij noodgedwongen streep door Future Cup

Vrijdag, 4 maart 2022 om 12:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:31

Ajax heeft voor het derde jaar op rij een streep moeten zetten door de Future Cup, zo maakt de club vrijdag bekend. Het talententoernooi werd de voorbije jaren afgelast vanwege de coronapandemie. Ook dit jaar heeft de onzekerheid rond het virus in combinatie met het internationale karakter van het toernooi de club doen besluiten om het evenement te cancelen.

"Ondanks de versoepelingen in Nederland en andere landen, blijft er onzekerheid bestaan over het verloop van de pandemie", schrijft Ajax in een reactie op de website. "Samen met de korte termijn waarop de Future Cup zou hebben plaatsgevonden, hebben we besloten deze af te gelasten." Het is het derde jaar op rij dat de Future Cup niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Het toernooi wordt niet op een later tijdstip ingehaald. De volgende editie vindt volgend jaar plaats.

De Future Cup is een internationaal hoog aangeschreven toernooi voor Onder 17-elftallen. De eerste editie van het toernooi vond plaats in 2010 en voorlopig is 2019 het laatste jaar van de Future Cup geweest. Ajax won het toernooi zelf vijf keer. Spelers als Davy Klaassen, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en Naci Ünüvar werden bovendien al eens uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.