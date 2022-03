Ribéry houdt hoofdwond en hersenschudding over aan autocrash

Dinsdag, 1 maart 2022 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

Franck Ribéry komt voorlopig niet in actie namens Salernitana. De middenvelder is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een autocrash en heeft als gevolg daarvan hoofdletsel opgelopen. Italiaanse media melden dat Ribéry een hersenschudding en een hoofdwond heeft overgehouden aan het ongeluk. De Fransman reed niet zelf, het ongeluk werd veroorzaakt door een familielid van hem.

Volgens Il Corriere dello Sport kreeg de voormalig speler van Bayern München zondag bij zonsopgang een ongeluk toen hij als bijrijder in een voertuig zat dat tegen een verkeerslicht was gebotst in de stad Laura di Capaccio Paestum, in de provincie van Salerno. Ribéry werd daarop met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar al snel ontslagen. Salernitana laat in een verklaring weten dat Ribéry voorlopig niet inzetbaar is. De Fransman wordt sowieso een week aan de kant gehouden.

De auto van de speler crashte tegen een verkeerslicht en kwam vervolgens tegen een muur tot stilstand. Ribéry werd daarop met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Salernitana kwam al snel met een verklaring dat het niet Ribéry was die achter het stuur zat. Volgens de berichten van Italiaanse media vond het ongeval plaats in de stad Capaccio Paestum, ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Salerno.

De afwezigheid van Ribéry is een flinker aderlating voor Salernitana, daar de club volop in de strijd is tegen degradatie. De ploeg staat laatste in de Serie A met 15 punten uit 25 duels en heeft een achterstand van tien punten op de veilige zeventiende plek. Ribéry tekende afgelopen zomer bij de promovendus, nadat hij zijn contract bij Fiorentina niet had verlengd. Hij stond in veertien van zijn zestien competititewedstrijden in de basis, maar trof nog geen doel.