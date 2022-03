TOTO's tips: Schaart Haller zich in illuster Champions League-rijtje?

Maandag, 14 maart 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:19

Ajax staat op de rand van een nieuwe Europese kwartfinale, nadat het heenduel met Benfica in een 2-2 gelijkspel eindigde. Ondanks het feit dat die uitdoelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel tellen, zal trainer Erik ten Hag blij zijn geweest dat zijn ploeg na een teleurstellende tweede helft in het Estadio da Luz een gelijkspel mee terug naar Amsterdam kon nemen. Lukt het Ajax om zich voor de tweede keer in de laatste vier seizoenen te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League? Samen met TOTO blikken we vooruit op deze historische kraker.

Heb je nog geen account bij TOTO? Meld je dan hier aan en speel gemakkelijk mee!

Voorafgaand aan het heenduel met Benfica leken alle sterren goed te staan voor Ajax: Benfica zat in bestuurlijk zwaar weer, terwijl Ajax uit een geweldige reeks wedstrijden in de competitie kwam. Helaas bleek het uitduel in Lissabon voor de Ajacieden echter het begin van een heel lastige periode: de ploeg van Erik ten Hag verloor vier dagen na het bezoek aan Portugal verrassend van promovendus Go Ahead Eagles (2-1) en kende in de Eredivisie ook de grootst mogelijke moeite met RKC Waalwijk en SC Cambuur, want beide wedstrijden werden nipt met 3-2 gewonnen. Een zege op Benfica zal Ajax niet alleen richting de tweede Champions League-kwartfinale in vier jaar brengen, maar kan de ploeg wellicht ook direct een boost geven richting het einde van de Nederlandse competitie.

Weet Ajax weer een thuiszege te boeken op een Portugese tegenstander? Check hier de quotering.

Historisch gezien heeft Ajax geen enkele reden om in paniek te raken aanstaande dinsdagavond: de drie voorgaande ontmoetingen in Amsterdam met Portugese ploegen in de Champions League werden namelijk gewonnen. In 1998 moest FC Porto eraan geloven (2-1), in 2018 werd Benfica al eens geklopt (1-0), terwijl Sporting Portugal afgelopen december nog verloor in de Johan Cruijff ArenA (4-2). Ajax is in de Champions League bovendien een taaie tegenstander gebleken na een gelijkspel of nederlaag in het eerste duel: zes van de negen gevallen waarin de ploeg van Ten Hag het heenduel niet won, leverde uiteindelijk tóch nog een ticket naar de volgende ronde op. Voor de laatste keer dat dat gebeurde hoeven we niet eens heel ver terug: in het wonderseizoen 2018/19 klopte Ajax zowel Real Madrid (na een nederlaag) als Juventus (na een gelijkspel) in het returnduel.

Houdt Ajax het doel thuis schoon tegen Benfica? Bekijk hier de quoteringen.

Ajax kwamen dit Champions League-seizoen al 22 keer tot scoren, het hoogste aantal voor een ploeg buiten de top vijf Europese competities na zeven wedstrijden sinds Ajax zelf in 1979/80 (toen 30). Precies de helft van die 22 treffers staat op naam van Sébastien Haller (11), die door de razendsnelle hattrick van Robert Lewandowski namens Bayern München tegen RB Salzburg weer is gezakt naar de tweede plek op de topscorerslijst van de Champions League 2021/22. Haller was in zijn eerste drie thuisduels in het miljardenbal goed voor vijf doelpunten en kan tegen Benfica de vierde speler worden die in elk van zijn eerste vier thuiswedstrijden tot scoren komt, na Oscar in 2013, Frédéric Kanouté in 2008 en Alessandro Del Piero in 1996.

Scoort Haller ook in het thuisduel met Benfica? Zet hier in op een doelpunt van de Ivoriaanse spits.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+