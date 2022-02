Javi Martínez over best bedeelde teamgenoot: ‘Zijn penis verdient een expositie’

Woensdag, 23 februari 2022

Javi Martínez neemt in een opzienbarend interview op YouTube geen enkel blad voor de mond. De 33-jarige verdediger, die afgelopen zomer vertrok bij Bayern München om in Qatar te gaan spelen, is weinig discreet als hem gevraagd wordt naar 'zijn best bedeelde teamgenoot in het voetbal'. "De penis van Renato Sanches zou eigenlijk een eigen expositie verdienen, het was krankzinnig", lacht Martínez, die bij Bayern enkele seizoenen samenspeelde met de huidig middenvelder van Lille OSC.

Vervolgens doet Martínez er nog een schepje bovenop. "Nu weet ik niet of hij een vriendin heeft of niet, maar het arme meisje... ik weet niet wat ze van het leven vindt, als ze nog leeft...", knipoogt Martínez bij MostopapiTV, een YouTube-kanaal van oud-topzaalvoetballer Vicente met 1,9 miljoen volgers. "Het is niet dat ik ernaar kijk in de kleedkamer, maar bij Bayern had ik veel zwarte teamgenoten en het was niet te missen."

Renato Sanches

Martínez heeft ook geen moeite met het beantwoorden van vragen over zijn eigen seksleven. De speler van Qatar SC zegt ervan te houden om overwinningen te vieren met het bedrijven van de liefde. "Op een dag wachtte ik niet eens tot ik thuis was, want mijn vriendin was ook opgewonden", zo leidt hij een anekdote in uit zijn tijd als speler van Athletic Club, waar hij tussen 2006 en 2012 het begin van zijn profloopbaan meemaakte.

"We hadden gewonnen en we moesten onze nervositeit en spanning kwijt... We kwamen met de auto door Mount Artxanda", doelt hij op de bergketen in Bilbao, de stad waar hij toen dus speelde. "We kwamen uit in een bos, het was een spannende plek. En thuis moet je wachten tot bedtijd", grapt hij. Als Martínez een winnend doelpunt had gemaakt voor Athletic tegen aartsrivaal en stadgenoot Real Sociedad, dan had hij niet eens gewacht tot het bos. "Dan werd het meteen in het San Mamés gedaan", zegt hij lachend, refererend aan het stadion van Athletic.

Ook wordt Martínez gevraagd zichzelf te omschrijven in de slaapkamer. "Ik ben eigenlijk precies zoals ik als voetballer ben: iemand die alles geeft, tot de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Het maakt niet uit of het regent, koud of warm is." Martínez vergelijkt zichzelf ook met een andere speler. "Ik ben fysiek een 10, technisch een 6,5 of een 7tje. Voor afronden heb ik een 10, ik ben eigenlijk een soort Erling Braut Haaland", besluit hij lachend.