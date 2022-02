NEC sleept punt uit het vuur in hectische slotfase tegen RKC Waalwijk

Zaterdag, 19 februari 2022 om 18:32 • Dominic Mostert

NEC heeft zaterdagavond een nederlaag afgewend tegen RKC Waalwijk. De nummer acht van de Eredivisie stond lange tijd op achterstand, maar sleepte in de slotfase een punt uit het vuur: 1-1. In de blessuretijd kreeg NEC nog kansen op meer, maar gezien het spelbeeld kunnen beide partijen vermoedelijk wel genoegen nemen met een punt.

In de achttiende minuut kwam NEC op achterstand. Verdediger Iván Márquez mocht zich het doelpunt aanrekenen: de verdediger van NEC werd aangespeeld door keeper Mattijs Branderhorst, treuzelde te lang en liet zich de bal ontfutstelen door Richard van der Venne. Die kon daarna overtuigend afronden met een hard schot in de hoek; Branderhorst was kansloos. Het was een van de sporadische momenten waarop RKC gevaarlijk werd.

NEC probeerde een gaatje te vinden in de defensie van de bezoekers, maar slaagde daar lange tijd niet in. RKC bleef vrij eenvoudig overeind en maakte zelf weinig aanstalten om de marge te vergroten, waardoor de amusementswaarde laag lag. De enige serieuze kans in het restant van de eerste helft was voor Jens Odgaard: de spits van RKC schoot een meter of twee naast. In de tweede helft werd de wedstrijd een stuk aantrekkelijker en werd het 1-1.

RKC haalde aanvankelijk nog opgelucht adem toen Michiel Kramer de bal op de lijn wegkopte na een inzet van Édgar Barreto; aan de overzijde vergaat Van der Venne van dichtbij de 0-2 te maken. NEC bleef in leven, zette flinke druk in de slotfase van de wedstrijd en trok de stand in minuut 88 gelijk. Elayis Tavsan trok vanaf de rechterflank naar binnen en leek een hard schot af te vuren, waar Jonathan Okita een uitgestoken been tegenaan zette. Akman en Okita kregen ook nog kansen op de 2-1, maar het bleef bij een gelijkspel.