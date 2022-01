Oranje Futsal blijft positief na nederlaag: ‘Vrijdag gaan we kwartfinale halen’

Zondag, 23 januari 2022 om 23:38

Doelman Manuel Kuijk en bondscoach Max Tjaden van Oranje Futsal blijven ook na het 4-1 verlies tegen topfavoriet Portugal optimistisch over het doorkomen van de groepsfase. Kuijk en Tjaden zijn allebei tevreden over het vertoonde spel tegen de regerend Europees kampioen en weten dat een overwinning in het laatste groepsduel met Servië waarschijnlijk voldoende zal zijn om door te stoten. "Ik vind dat we het goed hebben gedaan", aldus Kuijk tegen Voetbalzone.

De goalie, die opviel met uitstekende reddingen, is realistisch over de wedstrijd tegen Portugal. “Ik vind dat we het goed hebben gedaan, we wisten van tevoren dat we tegen een uitstekende tegenstander speelden", aldus de 27-jarige doelman tegen Voetbalzone. "We hebben lang meegedaan, maar het resultaat zegt genoeg denk ik. Je ziet dat zij op honderd procent alles doen, wij moesten er hetzelfde tegenover zetten. Dat lukte, maar we konden helaas niet genoeg scoren."

Tjaden kan zich vinden de woorden van zijn eerste keeper. "We hebben ons met verve weten te wapenen tegen Portugal", aldus de bondscoach. "We lieten het spel op ons afkomen, maar door de internationale topspelers Pany Varela en Zicky Té was het lastig. Als we hen eenmaal afstopten kwamen er weer anderen vrij, hun hele team is van wereldklasse. Dat ligt aan hen, in de finale van het wereldkampioenschap had Argentinie het er ook moeilijk mee."

Kuijk is ondanks de nederlaag nog vol vertrouwen in een goede afloop. "Bij winst verwacht ik dat we meteen doorgaan. Portugal zal het risico niet willen nemen om tegen Oekraïne een slechte uitslag neer te zetten." De selectie zag een stukje van de eerste helft van Servië -Oekraïne (1-6) en is ondanks de zware nederlaag van de Serviërs gewaarschuwd. "Servië is natuurlijk ook gewoon een goede ploeg", zegt Kuijk. "We moeten tegen ze aan de bak. Ik zit hier teleurgesteld, maar vrijdag moet het gewoon gebeuren. Er is dus er is nog niets aan de hand, we hebben twee goede partijen gespeeld. We hoeven voor niemand bang te zijn."

Tjaden deelt dat vertrouwen. "Wij gaan vrijdag met of zonder publiek de kwartfinale afdwingen. Saïd Bouzambou zei tegen de Portugezen dat ze volle bak moeten gaan vrijdag, dus dat komt wel goed. We wisten van tevoren dat het op de eerste en derde wedstrijd zou aankomen. Mochten we toch verliezen mogen de rekenwonderen aan de slag en hopen we het beste. Ik hoop dat er publiek bij mag zijn, hoe meer vrienden en familie op de tribunes hoe beter het zal gaan. Maar dan spreek ik voor mezelf, ik weet niet hoe de spelers erin staan."