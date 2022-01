PSV - Ajax bij BetCity: Waarom Joël Drommel moet vrezen voor Steven Berghuis

Zaterdag, 22 januari 2022 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 13:02

De absolute kraker van dit weekend gaat tussen PSV en Ajax! Zondag wordt om 14.30 uur afgetrapt in Eindhoven, waar de koppositie in de Eredivisie op het spel staat. De Eindhovenaren gaan aan kop en willen de voorsprong op de titelconcurrent uitbreiden, terwijl de bezoekers uit Amsterdam een aanval zullen doen om PSV van de troon te stoten. BetCity.nl pakt uit met Odds Boosts voor nieuwe spelers en een 5 euro Free Bet voor alle spelers.

Claim hier je 5 euro Free Bet voor PSV - Ajax bij BetCity.nl!

PSV plaatste zich donderdag ten koste van Telstar voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker (2-1). Winteraankoop Joey Veerman bewees zijn waarde met een assist en het winnende doelpunt. Met name doelman Joël Drommel haalde opgelucht adem na het laatste fluitsignaal, want door zijn fout kwam PSV in de eerste helft op achterstand. Na de bekerzege ging bij de ploeg van trainer Roger Schmidt het vizier direct op de topper tegen Ajax, de club die dit Eredivisie-seizoen scoorde met 41,8 procent van de schoten die op doel gingen, het hoogste percentage van alle ploegen. Drommel, die het laagste reddingspercentage van alle keepers met minstens vijf Eredivisie-duels heeft (56,4%), is dan ook gewaarschuwd voor de voorhoede van Ajax. Doelpunten lijken dus gegarandeerd in het Philips Stadion. Verwacht jij dat het een doelpuntrijk duel wordt? Door een verhoogde odd zijn doelpunten van beide teams in beide helften nu goed voor 11.00 keer je inzet bij BetCity!

Maak een transfertje naar BetCity.nl en krijg 8.00 keer inzet op een zege voor PSV!

Ook Ajax plaatste zich donderdag voor de laatste acht van het bekertoernooi. Excelsior Maassluis werd met 9-0 verslagen, maar die monsterzege was niet het gesprek van de dag in Amsterdam. Onderwerp van gesprek was namelijk Mohamed Ihattaren, die op korte termijn voor Ajax lijkt te gaan tekenen. Behalve dat het een opvallende stap is, is het zeer pikant te noemen dat dit gerucht drie dagen voor de topper tussen PSV en Ajax naar buiten kwam. Ihattaren werkt momenteel hard aan zijn terugkeer op de velden en ziet zondag zijn mogelijke nieuwe ploeggenoten in actie tegen zijn oude club. Wie in Eindhoven zeer waarschijnlijk aan de aftrap zal verschijnen is Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax, die dit Eredivisie-seizoen al dertien assists gaf, was vorig weekend tegen FC Utrecht (0-3) met twee assist weer van grote waarde. Een assist van Tadic tegen PSV is zondag bij BetCity.nl door een Odds Boost goed voor maar liefst 4.00 keer je inzet!

Maak een transfertje naar BetCity.nl en krijg 7.00 keer je inzet op een zege voor Ajax!

PSV bewaart geen goede herinneringen aan de eerdere ontmoeting met Ajax dit seizoen. In de Johan Cruijff ArenA ging het team van Schmidt met 5-0 onderuit. De score werd toen geopend door Steven Berghuis, voor wie PSV een van zijn favoriete tegenstanders is. Geen speler maakte deze eeuw namelijk zoveel Eredivisie-doelpunten tegen PSV als Berghuis. De voormalig Feyenoorder scoorde zes keer in zijn laatste vijf competitieduels met de Eindhovenaren. Een doelpunt van Berghuis tegen PSV is zondag bij BetCity.nl dankzij een Odds Boost goed voor 3.25 keer je inzet! Of verwacht jij dat Cody Gakpo én Brian Brobbey trefzeker zijn? Krijg 9.50 keer je inzet terug voor een doelpunt van beide aanvallers!

Speel bewust, 18+