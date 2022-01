Italië leeft gespannen toe naar EK: smaakmaker geveld door corona

Dinsdag, 18 januari 2022 om 08:32 • Laatste update: 09:26

Van 19 januari tot en met 6 februari 2022 wordt in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 gehouden. In Fables of Futsal vertelt Voetbalzone de verhalen achter de deelnemers aan dit EK. In deze vijfde editie ligt de focus op Italië, dat na de gouden plak in 2014 razendsnel afgleed. Dit is het verhaal van een voetbalnatie die met hun filosofische coach en ‘een pareltje’ eindelijk uit het diepe dal hoopt te kruipen.

Door Tim Klijn

Iets na half tien ‘s avonds galmt de buzzer door de zaal om het einde van de wedstrijd aan te geven. Veertien Italiaanse spelers en hun technische staf zijn door het dolle heen in het Sportpaleis in Antwerpen. Op 8 februari 2014 hebben Gli Azzurri voor de tweede keer ooit goud gewonnen op het Europees kampioenschap futsal. Rusland is zojuist met 3-1 verslagen na een eerste helft met vier doelpunten. De Italiaanse selectie is in hun prime, met een gemiddelde leeftijd van exact 28 jaar. De wereld ligt aan hun voeten.

Hoe anders is de situatie acht jaar later. Italië wist zich niet te plaatsen voor het WK en is op het aankomende EK niet eens de grootste kanshebber om Groep B te winnen. Toch gloort er hoop aan de horizon. In 2020 werd Massimiliano Bellarte aangesteld als hoofdcoach en hij zorgde direct voor het verjongen van de selectie én plaatste zich met Italië afgetekend voor het EK. Onder leiding van de 44-jarige coach, bijgenaamd de Filosoof vanwege zijn bloemrijke woordenschat en het feit dat hij veel praat, werden vijf van de zes groepsduels in winst omgezet. Slechts eenmaal werd er nipt verloren. De goede kwalificatie is enkel een kleine stap in het proces dat Bellarte met zijn komst inluidde.

“Ik stapte in bij Italië op het moment dat het erg moeizaam ging. De selectie was verouderd, dezelfde spelers die in 2014 Europees kampioen werden waren er nog steeds bij. De verwachtingen waren daarom telkens hoog, terwijl het steeds slechter ging. Ik moest verjongen en het enthousiasme terugbrengen, bij de selectie en bij het Italiaanse futsal in het algemeen”, vertelt Bellarte tegen Voetbalzone.

Dat enthousiasme brengt Bellarte terug door een nogal aparte filosofie. Waar andere coaches soms tactische hoogstandjes uit hun mouw schudden, houdt hij het simpel. “Mijn taak is slechts de spelers in de juiste richting te sturen. Ik ben ervan overtuigd dat een team wint omdat het op een bepaalde manier speelt. Maar het gaat puur om de kwaliteit van de spelers die op die manier spelen. Ik probeer goede spelers te ontdekken, om ze vervolgens zo vrij mogelijk te laten spelen en ze van het spel te laten genieten. Ik geloof dat intelligentie gebruikt wordt om problemen op te lossen, terwijl creativiteit een nieuwe manier bedenkt. Het spel behoort toe aan creatieve spelers, niet aan intelligente coaches.”

Misschien wel de grootste creatieveling in het huidige Italië is oudgediende Alex Merlim. De nu 35-jarige Italiaan werd geboren in Brazilië en maakte ook al deel uit van de winnende selectie van 2014. De coach van Oranje Futsal, Max Tjaden, noemde Merlim al in een adem met legende Ricardinho. Hij noemde hem een pareltje. Ook zijn eigen coach geeft hoog op van de man die al meer dan honderd interlands speelde. “Hij is een van de beste spelers in de wereld, het is een eer om hem te mogen coachen, al kan ik hem niet veel bijbrengen. Ik laat hem vooral zijn ding doen”, zegt Bellarte.

Merlim speelde bij verschillende Braziliaanse clubs, voordat hij in 2007 zijn geluk buiten de landsgrenzen van zijn geboorteland beproefde. Na zijn vertrek naar Augusta was hij uiteindelijk acht seizoenen in Italië actief en maakte in 2011 een binnenlandse transfer naar Luparense. Bij die club won de 1.71 meter lange winger twee landstitels, twee Supercups en eenmaal het Italiaanse bekertoernooi. Daarna was het tijd dat de top kennismaakte met Merlim. Hij transfereerde naar Sporting Portugal, waar hij vele successen behaalde. De club reeg de landstitels en bekertoernooien aaneen en sinds Merlims komst hebben ze ook tweemaal de Champions League veroverd. In 2018, de allereerste keer dat de club de Champions League won, scoorde Merlim zelfs de winnende goal. Sinds 2010 komt hij uit voor Italië. Inmiddels draagt hij tevens de aanvoerdersband. Merlim moet Italië op het EK door de zware Groep B loodsen.

Het grootste obstakel voor Italië is echter niet de zware groep, maar komt van binnenuit. De selectie heeft namelijk te maken met coronagevallen. Vijf spelers van de selectie zijn positief getest, onder wie Merlim. Bellarte zet hem ondanks dat gegeven zonder enige twijfel op de spelerslijst. “Alex is er gewoon bij. Ik heb goede hoop dat hij negatief test en kan spelen. Hopelijk zelfs de eerste wedstrijd al, maar hij zal zeker de andere wedstrijden spelen. Het is lastig voor de rest van het team en voor ons om nu te trainen zonder de positief geteste spelers. Maar andere teams hebben daar ook last van. Wij hopen daar beter mee om te kunnen gaan dan hen. We leven van dag naar dag, wachtend op goed nieuws.”

Italië is op papier ingedeeld in de sterkste poule van het EK. Nieuwkomer Finland staat ondanks het feit dat ze geen toernooi-ervaring hebben het hoogst van alle nummers vier van de groepen en liet de Italianen achter zich in de WK-kwalificatie. Slovenië bleef Italië voor op het EK 2018 en Kazachstan, nummer vier van de UEFA-ranglijst, heeft met Higuita misschien wel de beste keeper van de wereld in huis. Desondanks is Bellarte optimistisch. “De groep is moeilijk, het gaat lastig worden. We hebben al vaker tegen Finland gespeeld, onder andere in de kwalificatie. Slovenië heeft ons op het vorige EK uitgeschakeld en Kazachstan is een van de beste teams in de wereld. Desondanks zullen wij de groep overleven en een nieuwe stap in het proces zetten. Maar zelfs als wij het toernooi winnen, is dat slechts een volgende stap in een proces dat nooit eindigt.”