UEFA Futsal EURO 2022: Oranje Futsal neemt het op tegen Oekraïne

Woensdag, 19 januari 2022 om 10:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:27

Van 19 januari tot en met 6 februari wordt in Nederland UEFA Futsal Euro 2022 gehouden, het Europees kampioenschap zaalvoetbal. De wedstrijden worden afgewerkt in de Ziggo Dome in Amsterdam en de MartiniPlaza in Groningen en de duels van Oranje, halve finales en finale zijn live te volgen via de NOS. In dit overzicht kun je het programma, de resultaten, de stand in de groepen en de doelpuntenmakers terugvinden.

Programma woensdag 19 januari

17.30 uur Servië - Portugal

20.30 uur Oekraïne - Nederland (Vanaf 20.00 uur live bij de NOS op NPO 3)

Huidige stand in Groep A

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Nederland 0 0 0 0 0 0-0 2. Portugal 0 0 0 0 0 0-0 3. Oekraïne 0 0 0 0 0 0-0 4. Servië 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep A

Woensdag 19 januari

17.30 uur Servië - Portugal

20.30 uur Oekraïne - Nederland

Zondag 23 januari

14.30 uur Servië - Oekraïne

17.30 uur Portugal - Nederland

Vrijdag 28 januari

20.30 uur Nederland - Servië

20.30 uur Oekraïne - Portugal

Huidige stand in Groep B

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Finland 0 0 0 0 0 0-0 2. Italië 0 0 0 0 0 0-0 3. Slovenië 0 0 0 0 0 0-0 4. Kazachstan 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep B

Donderdag 20 januari

17.30 uur Kazachstan - Slovenië

20.30 uur Italië - Finland

Maandag 24 januari

17.30 uur Italië - Slovenië

20.30 uur Finland - Kazachstan

Vrijdag 28 januari

17.30 uur Slovenië - Finland

17.30 uur Kazachstan - Italië

Huidige stand in Groep C

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Polen 0 0 0 0 0 0-0 2. Kroatië 0 0 0 0 0 0-0 3. Rusland 0 0 0 0 0 0-0 4. Slowakije 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep C

Vrijdag 21 januari

17.30 uur Rusland - Slowakije

20.30 uur Polen - Kroatië

Dinsdag 25 januari

17.30 uur Kroatië - Rusland

20.30 uur Polen - Slowakije

Zaterdag 29 januari

14.30 uur Slowakije - Kroatië

14.30 uur Rusland - Polen

Huidige stand in Groep D

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Spanje 0 0 0 0 0 0-0 2. Azerbeidzjan 0 0 0 0 0 0-0 3. Georgië 0 0 0 0 0 0-0 4. Bosnië & Herz. 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep D

Zaterdag 22 januari

14.30 uur Georgië - Azerbeidzjan

17.30 uur Spanje - Bosnië en Herzegovina

Woensdag 26 januari

17.30 uur Bosnië en Herzegovina - Georgië

20.30 uur Spanje - Azerbeidzjan

Zaterdag 29 januari

17.30 uur Georgië - Spanje

17.30 uur Azerbeidzjan - Bosnië en Herzegovina

Knock-out schema

Kwartfinales

Maandag 31 januari

Wedstrijd 25* #1 Groep A - #2 Groep B

Wedstrijd 26* #1 Groep B - #2 Groep A

Donderdag 1 februari

Wedstrijd 27* #1 Groep C - #2 Groep D

Wedstrijd 28* #1 Groep D - #2 Groep C

Halve finales

Vrijdag 4 februari

Wedstrijd 29* Winnaar 25 - Winnaar 27

Wedstrijd 30* Winnaar 26 - Winnaar 28

* Exacte tijden volgen nog

Troostfinale & Finale

Zondag 6 februari

14.30 uur Verliezer 29 - Verliezer 30

17.30 uur Winnaar 29 - Winnaar 30