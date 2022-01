Garry Rodrigues verrast André Onana op sublieme wijze en is goud waard

Maandag, 17 januari 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:57

Kaapverdië heeft maandag met drie geboren Rotterdammers in de ploeg een uiterst belangrijk punt gepakt tegen Kameroen. Dat was te danken aan Garry Rodrigues, een van die drie genoemde spelers, die met een sublieme hakbal André Onana te kijk zette: 1-1. Kaapverdië eindigt daardoor met vier punten op de derde plek in de poule, hetgeen waarschijnlijk genoeg is om als beste nummer drie door te stoten. Burkina Faso greep plek twee in dezelfde groep met een punt tegen hekkensluiter Ethiopië (1-1), terwijl Kameroen als groepswinnaar verdergaat op de Afrika Cup.

Kaapverdië - Kameroen 1-1

Kaapverdië had met Jamiro Monteiro en Jeffry Fortes, twee andere geboren Rotterdammers, in de basis in de eerste helft niets te vertellen tegen Kameroen. Blikvanger Vincent Aboubakar scoorde bij zijn derde goede schietkans, toen de spits de bal na een afgeslagen vrije trap voor de voeten kreeg: 0-1 bij rust. Rodrigues viel in de rust in voor Fortuna Sittard-speler Lisandro Semedo en scoorde vrijwel direct.

Garry Mendes Rodrigues met een GEWELDIG hakje ????#AFCON2021 pic.twitter.com/dogghdfpP4 — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2022

De middenvelder van Olympiacos kreeg een lage voorzet en zette Onana met een prachtige inzet achter zijn standbeen langs te kijk: 1-1. Aboubakar had Kameroen daarna weer op voorsprong moeten zetten, nadat de aanvaller een rebound recht voor de voeten kreeg, maar hij schoot over. Kameroen zette in de slotfase flink aan, maar Kaapverdië hield knap stand en is dus waarschijnlijk door.

Burkina Faso - Ethiopië 1-1

Voormalig Ajacied Bertrand Traore keerde terug in de basis bij Burkina Faso van een coronabesmetting, terwijl Hassana Bandé, door Ajax verhuurd aan NK Istra, eveneens aan de aftrap verscheen. In een vrij gelijk opgaande eerste helft pakte Burkina Faso de leiding dankzij Cyrille Bayala, die doorbrak na een uitstekende lange pass van achteruit en de bal handig over doelman Teklemariam Shanko heen liftte: 1-0. Ethiopië moest winnen om door te kunnen en vocht zich direct na rust terug. Burkina Faso-verdediger Steeve Yago kreeg de bal ongelukkig tegen de arm, waarna Ethopië na een VAR-ingreep aan een penalty kwam. Die werd feilloos benut door Getaneh Kebede: 1-1.