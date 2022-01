Hoofdrollen voor Haller en Sangaré, maar Ivoorkust morst in bizarre slotfase

Zondag, 16 januari 2022

Sierra Leone heeft opnieuw voor een stunt gezorgd op de Afrika Cup. Zes dagen na de remise tegen Algerije hield de nummer 108 van de FIFA-wereldranglijst ook Ivoorkust op een gelijkspel: 2-2. Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré waren met respectievelijk een doelpunt en een assist belangrijk voor Ivoorkust, maar het venijn zat in de staart. Een blunder van doelman Badra Ali Sangaré resulteerde in de gelijkmaker en in een blessure, waardoor Ivoorkust de wedstrijd afsloot met Serge Aurier als keeper. Met vier punten uit twee duels in Groep E heeft Ivoorkust nog wel goede papieren om de volgende ronde te bereiken. In Groep F boekte Tunesië een overtuigende 4-0 zege op Mauritanië en daarmee pakte het Noord-Afrikaanse land de eerste drie punten.

Ivoorkust - Sierre Leone 2-2

Sierra Leone nam in de openingsfase al meermaals risico in het eigen strafschopgebied en leek na tien minuten de rekening daarvoor gepresenteerd te krijgen: een overtreding van Umaru Bangura op Wilfried Zaha resulteerde in een penalty. Doelman Mohamed Kamara van Sierra Leone, die in de openingswedstrijd tegen Algerije (0-0) ook al uitblonk, hield de penalty van Franck Kessié echter uit zijn doel. Sébastien Haller bood Kessié daarna opnieuw een goede kans, maar weer had de sterspeler van AC Milan het vizier niet op scherp staan. Het was uiteindelijk Haller zelf die Ivoorkust op voorsprong zette.

De spits van Ajax werd gelanceerd door een steekpass van Zaha, nam de bal in een vloeiende beweging mee en dook op voor Mohamed Kamara. Hij zette de keeper op het verkeerde been met een schot met de buitenkant van de rechtervoet: 1-0. In de slotfase van de eerste helft kwam Ivoorkust goed weg, toen doelman Badra Ali Sangaré zegevierde in een één-op-één-situatie met Mohamed Buya Turay. Negen minuten na de pauze kwam Sierra Leone toch op gelijke hoogte. Musa Noah Kamara kapte Eric Bailly uit in het zestienmetergebied en jaagde de bal snoeihard binnen in de linkerhoek.

Gaandeweg de tweede helft voerde Ivoorkust de druk op. Voorbereidend werk van Haller en Ibrahim Sangaré resulteerde in de 2-1: Haller zette de versnelling in en bediende Sangaré aan zijn rechterzijde, waarna de middenvelder ploeggenoot Nicolas Pépé in staat stelde om de bal van afstand in de linkerhoek te plaatsen. Achttien minuten voor tijd werden de twee Eredivisionisten naar de kant gehaald. Zaha kreeg daarna nog enkele kansen om Ivoorkust op een grotere voorsprong te zetten. Het waren dure missers, want diep in de blessuretijd liet keeper Sangaré de bal uit de hand glippen bij een poging een hoekschop te voorkomen, waardoor Alhaji Kamara voor de 2-2 kon zorgen. De doelman blesseerde zich ogenschijnlijk ernstig bij het incident, waardoor verdediger Serge Aurier nog even onder de lat stond. Overigens speelde Issa Kallon van SC Cambuur in de slotfase mee als invaller bij Sierra Leone.

Bizarre blunder van keeper kost Sangaré en Haller overwinning tegen Sierra Leone! ???? #AFCON2021 pic.twitter.com/U8jrBfDVTy — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

Tunesië - Mauritanië 4-0

Tunesië, met de in Nederland geboren Omar Rekik op de bank en vanaf de tachtigste minuut op het veld, begon voortvarend en leidde na acht minuten al met 2-0. Het eerste doelpunt kwam van Hamza Mathlouthi, die de bal in het strafschopgebied plots voor de voeten kreeg omdat Mauritanië niet goed uitverdedigde. Met een diagonale uithaal in de linkerhoek opende hij de score. Wahbi Khazri verdubbelde de marge toen hij de bal in het strafschopgebied ontving van Anis Slimane en de linkerhoek uitzocht.

Een fraai uitgespeelde aanval resulteerde na de rust in de 3-0 van Khazri en ruim een minuut later werd het zelfs 4-0. Khazri lanceerde Seifeddine Jaziri, die de bal behendig in de rechterhoek schoof. Vlak voor tijd schoot Youssef Msakni de bal aan tegen de uitgestoken arm van Souleymane Karamoko, waardoor een kans op de 5-0 volgde. Aanvoerder Ghaylen Chaaleli schoot de strafschop echter tegen de paal. Evenwel heeft Tunesië plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand na de overwinning.