Curieuze toevalstreffer van Taiwo Awoniyi helpt Nigeria naar volgende ronde

Zaterdag, 15 januari 2022 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Nigeria heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Afrika Cup. The Super Eagles hadden zaterdagmiddag geen moeite om het nietige Sudan ruim opzij te zetten: 3-1. Nigeria is met zes punten uit twee duels al verder. Egypte, dat de eerste wedstrijd van de Nigerianen verloor, komt zaterdagavond in actie tegen Guinee-Bissau.

Bij Nigeria speelde captain William Troost-Ekong, die een Nederlandse moeder heeft, de hele wedstrijd. Maduka Okoye, doelman van Sparta Rotterdam, stond als gebruikelijk eveneens in de basis. Sudan wist in de vierde minuut een verre inworp van Ola Aina niet op te ruimen, waarna Samuel Chukwueze raak kon schieten: 1-0. Nigeria had daarna genoeg kansen om verder afstand te nemen. Joe Aribo verprutste de grootste daarvan, door van dichtbij naast te tikken na een goede voorzet van Taiwo Awoniyi.

Oud-N.E.C.'er Taiwo Awoniyi kopt onbewust raak voor #TeamNigeria... ?? #AFCON2021 "Hij krijgt hem gewoon tegen zijn voorhoofd" pic.twitter.com/qMzbHB0RbF — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

In de laatste minuut van de eerste helft vergrootte Nigeria de score alsnog. De bal belandde na een vrije trap van Chukwueze in een soort flipperkast op drie verschillende hoofden en Awoniyi bleek het laatste zetje te hebben gegeven: 2-0. Een minuut na rust maakte Moses Simon er 3-0 van. De linkermiddenvelder kon de bal na een aanname op de borst zo meenemen het strafschopgebied in en schoof die vanuit de linkerhoek laag binnen.

Een ingreep van de VAR leverde Sudan in de 66ste minuut een penalty op. Aina bleek na het bekijken van de beelden aan het shirt te hebben getrokken bij Abdelgader Karshoum, die überhaupt niet bij de bal had gekund. Walieldin Khidir zette van elf meter de eretreffer voor Sudan op het scorebord: 3-1.