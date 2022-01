Leo Beenhakker trekt zich na roerige week terug uit de politiek

Vrijdag, 14 januari 2022 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:51

Leo Beenhakker stelt zichzelf toch niet beschikbaar als lijstduwer van de lokale 50Plus-afdeling in Rotterdam, meldt fractievoorzitter Ellen Verkoelen. De politieke partij maakte woensdag bekend dat de oud-voetbaltrainer zich zou aansluiten als lijstduwer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart, maar daar ziet Beenhakker vanaf. Beenhakker heeft de gevolgen ervan onderschat en wenst de bijbehorende belangstelling niet, zo zegt Verkoelen.

"Dat motief hebben wij te respecteren en wij danken Leo voor z’n bereidheid en toevoeging vandaag dat hij 50Plus in Rotterdam blijft steunen”, aldus de fractievoorzitter tegen Dagblad010. Beenhakker zou bij de lokale partij samen optrekken met Jorien van den Herik, voormalig voorzitter van Feyenoord. "We hebben donderdagavond met z’n drieën de koppen bij elkaar gestoken en als grote mensen gezegd: als jij, Leo, om persoonlijke reden bij nader inzien niet meer happy bent met zoveel aangevraagde publiciteit, dan moeten we maar één gezamenlijk besluit nemen: alsnog niet op de kieslijst. Aan mij en anderen de taak extra te duwen de komende twee maanden. Dat gaan we ook zeker doen", aldus Van den Herik.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Herik gaf eerder aan in het bijzonder gecharmeerd te zijn van de punten van de partij en Verkoelen in het stadiondossier. 50Plus vindt dat de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion alleen doorgang kan vinden als kan worden aangetoond dat de Rotterdamse club er in financieel opzicht op vooruit gaat. "Ellen verdient grote waardering voor haar inzet als soliste. Ik ben nog onverminderd vaak op reis, maar ik volg haar energie op de voet. Haar visie op Feyenoord City spreekt me aan", aldus Van den Herik.

"Ik kom zelf uit de bouwwereld en weet dat niet Feyenoord, maar vooral de bouwwereld er beter van wordt. Dat kan niet. Dat verzet van Verkoelen steun ik. Ik hardop. Leo Beenhakker in de anonimiteit", liet Van den Herik eerder deze week weten bij de benoeming van Beenhakker als kieslid. "Hij heeft geen zin meer om op de barricaden te staan, maar wilde met z’n kandidatuur toch zeggen dat hij het volledig met ons eens is." Van den Herik is onder meer als voorzitter ruim twintig jaar verbonden geweest aan Feyenoord. Tijdens zijn ambtsperiode werd in 1999, met Beenhakker als trainer, de landstitel veroverd.