‘Ik dacht: ik ga mijn best doen, want als Napoli me hier al kan zien...'

Donderdag, 13 januari 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:32

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ryan Leijten, die zich razendsnel vanuit de Onder 18 in het eerste elftal van FC Den Bosch heeft gespeeld.

Door Chris Meijer

De kiem voor de stormachtige doorbraak van Ryan Leijten bij FC Den Bosch werd in september 2020 gelegd in Zuid-Italië. De achttienjarige aanvaller werkte een stage van tien dagen af bij Napoli. Door wat hij zelf ‘bepaalde omstandigheden’ noemt, kwam het niet tot een overstap naar de Italiaanse topclub. Maar dat betekende niet dat Leijten gedesillusioneerd terugkeerde naar Den Bosch. “Ik dacht: ik ga bij Den Bosch mijn best doen, want als Napoli me hier al kan zien, kunnen andere grote clubs dat ook”, vertelt Leijten. “Het was een mooie ervaring. Ik speelde met jongens die ook met het eerste meetrainden, die niet veel later hun debuut hebben gemaakt. Dat is wel leuk om te zien. Het gaf me het gevoel: oké, ook zo’n grote club ziet dat ik potentie heb. Het was een motivatie en gaf een goed gevoel. Als ik mijn best zou blijven doen, zou er vanzelf wel weer iets op mijn pad komen. Alles is best dichtbij, je kan er ineens staan.”

Dat gevoel kwam een jaar later uit. Leijten is misschien wel het lichtend voorbeeld van hoe snel het kan gaan in het voetbal. Hij speelde vorig seizoen nog in de Onder 18. Het jaarlijkse telefoontje in het voorjaar leverde hem weliswaar het goede nieuws op dat hij mocht blijven en zou doorstromen naar de Onder 21, maar het evaluatiemoment bood tegelijkertijd nog geen perspectief op een kans bij het eerste elftal. “Als voetballer wil je altijd zo hoog mogelijk spelen en ik had natuurlijk de ambitie om snel aan te sluiten, mijn debuut te maken of in ieder geval mee te trainen met het eerste. Ik zat er altijd aan te denken en op te hopen, maar uiteindelijk kwam het uit het niets.” Trainer Jack de Gier nam Leijten vorig seizoen op in de wedstrijdselectie voor het laatste competitieduel met MVV Maastricht, terwijl hij daarvoor nog niet eens met de hoofdmacht had meegetraind.

“Eigenlijk had ik niet direct verwacht dat ik zou gaan spelen, maar ik kreeg vijf minuutjes en dat ging goed. Heel goed”, zo blikt Leijten terug op zijn debuut. Het leidde ertoe dat hij tijdens de voorbereiding op dit seizoen een kans kreeg om zichzelf te laten zien. “Toen ik te horen kreeg dat ik mee mocht tijdens de voorbereiding, begon ik extra voor mezelf te trainen. Ik wilde fit zijn, want het is in alles een stap omhoog. Als ik zou mogen of kunnen aansluiten, was dat in eerste instantie al mooi geweest. Maar langzaam maar zeker werd het doel toch om basisspeler te worden en zoveel mogelijk te spelen. Een week voor de eerste competitiewedstrijd kreeg ik het idee dat het écht haalbaar was.”

Leijten maakte op de eerste speeldag tegen Helmond Sport direct zijn basisdebuut, speelde negentig minuten en tekende voor zijn eerste doelpunt. Een doelpunt dat vermoedelijk voor altijd het mooiste moment uit zijn carrière zal blijven. “De goal was niet heel mooi, maar het moment was gewoon perfect. Mijn vriend (Ajax-talent Noah Gesser, hij kwam op 30 juli samen met zijn broer Isay om het leven bij een verkeersongeluk, red.) was precies een week daarvoor overleden. Hij kwam geregeld bij me kijken, was zelf ook voetballer en had veel vertrouwen in me, hij steunde me altijd. Dat ik toen scoorde, was zo’n mooi moment. Het leek alsof het zo had moeten zijn”, vertelt Leijten met zachte stem. Hij stond de verkregen basisplaats niet meer af, met uitzondering van een periode waarin hij met een hamstringblessure kampte.

“Om eerlijk te zijn, was de stap van de jeugd naar het eerste redelijk moeilijk. Maar ik ben vrij groot, heb loopvermogen en ben fysiek in orde, dus die dingen waren geen probleem. Voetballend ging alles wat sneller, dat was in het begin iets moeilijker. Maar het is steeds beter gegaan. Dus die stap heb ik nu wel gemaakt. De intensiteit van de Keuken Kampioen Divisie kan soms nog wel hoger zijn dan de Eredivisie. Voetballend is het wat minder, dus ploegen moeten het meer van het fysieke deel hebben.” Leijten heeft voorlopig zeventien wedstrijden - waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists - in het betaald voetbal achter zijn naam staan. Daarin bekleedde hij nogal wat verschillende posities: aanvallende middenvelder, linkermiddenvelder, centrale middenvelder, linksbuiten, rechtsbuiten, spits.

FC Den Bosch viert een doelpunt van Leijten tijdens de wedstrijd tegen TOP Oss, die met 1-0 gewonnen werd. Tot dusver verzorgde hij in zeventien optredens twee treffers en drie assists.

“Ik heb alle posities op het middenveld en voorin gehad”, reageert Leijten lachend. “Eigenlijk kan ik van jongs af aan al op verschillende posities uit de voeten, dat zie ik wel als iets positiefs. Voor de trainer ook, denk ik. Ik denk dat ik het best tot mijn recht kom op tien, als middenvelder met een vrije rol. Een beetje mij laten doen wat ik doe, dat is denk het beste. Ik ben een speler die veel diepgang en loopvermogen heeft, slim en sterk is, die iedere wedstrijd wel een kans krijgt en kan scoren. Soms ben ik nog een beetje slordig, op de momenten waarop het niet kan. Dat wil ik nog verbeteren, ik moet consistenter worden. Vergeleken met het begin van het seizoen is dat al enorm verbeterd, ik heb het gevoel dat ik per wedstrijd meer ervaring opdoe en dat helpt op dat soort momenten. Als ik mezelf vergelijk met vier maanden geleden, is het verschil heel groot. In heel veel opzichten.”

De ultieme beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling vormde zijn eerste profcontract, die hij in september op zijn achttiende verjaardag ondertekende. “Toen ik te horen kreeg dat ik mijn contract mocht tekenen, dacht ik: zo, dat heb ik toch zelf verdiend. Het is toch een beloning, maar ook een motivatie om alles eruit te halen. Er spreekt vertrouwen van de technische staf uit”, glundert hij. De contractondertekening betekende voor vader Leijten dubbel goed nieuws, want tot dan bracht hij zijn zoon iedere dag naar de club. “Ik heb ook mijn eigen auto er bij gekregen. Toevallig mocht ik op mijn achttiende verjaardag tekenen en daarna kon ik direct zelf rijden, dus dat is wel fijn. Mijn vader heeft wat tijd over, daar zal hij wel blij mee zijn.”

Leijten is zoon van een Chinese moeder en een Nederlandse vader, waardoor een interlandcarrière voor China in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. "Het is iets om naar uit te kijken dat ik voor China én Nederland kan uitkomen."

Leijten is zoon van een Nederlandse vader en een Chinese moeder. Zo zou er zich in de toekomst zomaar een keuze tussen een interlandcarrière voor Nederland of China kunnen voordoen. “Soms denk ik wel na over een interlandcarrière voor China, dat is iets wat interessant kan zijn. Ik wil kijken wat de beste optie is, maar het is iets om naar uit te kijken dat ik voor China én Nederland kan uitkomen. Hopelijk krijg ik ooit die keuze.” Chinese voetbalfans weten hem via social media in ieder geval al te vinden. Lezen en antwoorden vormt geen probleem, want zijn moeder voedde hem tweetalig op. “Verstaan kan ik goed, spreken iets minder. Maar ik kan wel met Chinezen communiceren, zeker met mijn opa en oma. Dat is heel belangrijk, anders kun je met hen niet echt een band onderhouden. Ik ben vaak in China geweest, het is een heel mooi land en ik heb daar familie. Daardoor heb ik wel echt een band met China en dat zou een reden kunnen zijn om voor het Chinese nationale team te kiezen, maar het is nu nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Het kan zomaar snel gaan, dus ik moet zien wat er op mijn pad komt.”

De focus van Leijten ligt eerst nog op de tweede seizoenshelft. “Als doel heb ik zoveel mogelijk spelen, fit blijven en betrokken zijn bij meer doelpunten. Ik heb het vertrouwen dat wanneer ik mijn best blijf doen, het beste er nog uit moet komen richting het einde van het seizoen.” Een promotie met FC Den Bosch zou perfect in de vliegensvlugge ontwikkeling van Leijten passen. “Ja, ja, ja”, lacht hij. FC Den Bosch is momenteel de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. “Je hebt wel vaker meegemaakt dat clubs zevende of achtste worden, de play-offs halen en dan alsnog promoveren. We hebben dit seizoen hele goede periodes gehad, daar volgen dan weer hele slechte periodes op. Als we de slordigheden eruit halen, zijn er nog leuke dingen mogelijk. De verschillen zijn klein, dus er kunnen nog rare dingen gebeuren.”

Naam: Ryan Leijten

Geboortedatum: 18 september 2003

Club: FC Den Bosch

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: inzicht, fysieke kwaliteiten, techniek