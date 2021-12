Feyenoord blijft Ajax nipt voor in veldencompetitie Eredivisie

Vrijdag, 31 december 2021 om 16:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:54

Feyenoord gaat aan de leiding in de veldencompetitie van spelersvakbond VVCS. Het grasveld in De Kuip wordt al zeven jaar op rij het best beoordeeld door aanvoerders in de Eredivisie en staat halverwege het seizoen 2021/22 weer bovenaan, al is de voorsprong op Ajax klein. De drie kunstgrasvelden in de Eredivisie zijn het minst populair bij de aanvoerders van de clubs.

Na iedere speelronde sturen de aanvoerders van de uitspelende clubs een bericht aan VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko met daarin een beoordeling van het grasveld. De waarderingen kunnen uiteenlopen van 1 tot 5. Feyenoord (gemiddeld een 4,67), Ajax (4,63), PSV (4,13), AZ en FC Twente (allebei een 4) vormen halverwege de competitie de top vijf.

SC Cambuur (1,89), Heracles Almelo (1,38) en Sparta Rotterdam (1,22) hebben in de ogen van de aanvoerders de slechtste velden. Niet toevallig spelen alleen die drie clubs op kunstgras. Overigens kondigde Sparta deze week aan op natuurgras te gaan spelen vanaf volgend seizoen. Het laagst beoordeelde natuurgrasveld is dat van Fortuna Sittard, met een gemiddeld cijfer van 2,88.

Vorige week keerden aanvoerders Dusan Tadic en Marco van Ginkel van respectievelijk Ajax en PSV zich al tegen de kunstgrasvelden. "Het is alsof je op de maan speelt. Kunstgras slaat het hart uit het voetbal", zei Tadic in een interview met Voetbal International. "Ik speel niet eens meer op kunstgras op, na al mijn blessures", vulde Van Ginkel aan.



Tussenstand veldencompetitie 2021/22