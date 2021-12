Ook Hugo Maradona, de broer van Diego, op jonge leeftijd overleden

Dinsdag, 28 december 2021 om 13:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:09

Hugo Maradona, de jongere broer van Diego Maradona, is dinsdag overleden in zijn woning in Napels. Net als zijn broer overleed Hugo aan een hartstilstand, meldt La Gazzetta dello Sport. Hugo was als voetballer actief bij onder meer Rayo Vallecano. Zijn overlijden komt dertien maanden na de dood van Diego en vormt een nieuwe klap voor de familie Maradona.

Hugo overleed rond 11.50 uur in zijn huis in Monte di Procida, een gemeente die deel uitmaakt van de metropool Napels. Hij was een van de twee broers van Diego Maradona; alleen Raúl Maradona (55 jaar), ook een oud-voetballer, is nog in leven. Hugo was tussen 1985 en 1999 actief als middenvelder. Hij won in 1985 een Zuid-Amerikaans kampioenschap namens Argentinië Onder 17 en deed in hetzelfde jaar ook mee aan het WK Onder 17, maar ondanks twee doelpunten van Maradona in de laatste groepswedstrijd tegen Congo (4-2 zege) kwam Argentinië een doelpunt tekort om de groepsfase te overleven.

Maradona begon zijn clubloopbaan bij Argentinos Juniors en speelde later voor Ascoli, Rayo Vallecano en Rapid Wien in Europa. Later kwam hij uit voor clubs in Zuid-Amerika, Japan en Canada. Misschien wel zijn meest succesvolle jaar beleefde Maradona in 1995 bij het Japanse Fukuoko Blux, toen hij 27 keer scoorde in evenzoveel competitieduels en de club daarmee hielp aan promotie richting het hoogste niveau in Japan. Napoli, dat vanwege het verleden van Diego Maradona een goede band heeft met de familie, heeft het overlijden van Hugo bevestigd en spreekt zijn steun uit voor de nabestaanden.

De gebroeders Maradona: Raúl (links), Hugo (midden) en Diego (rechts) circa 1993 voor een wedstrijd van Sevilla, de club waarvoor Diego speelde in het seizoen 1992/93.