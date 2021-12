De Braziliaan die in de voetsporen van Antony en Vinícius Júnior wil treden

Donderdag, 30 december 2021 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:04

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige middenvelder Bruno Praxedes, die naam voor zichzelf maakt bij Red Bull Bragantino.

Er zijn maar weinig jeugdtoernooien ter wereld die zo prestigieus zijn als de Copa São Paulo Junior. De Cophinha staat te boek als traditionele opening van het seizoen in Brazilië en brengt 128 teams uit het hele land bijeen. De grootste talenten van negentien jaar of jonger krijgen hier de kans om zichzelf in de etalage te zetten. Onder anderen wereldkampioenen als Cafu, Rai en Dida speelden zich op dit jeugdtoernooi in de kijker, maar ook de huidige sterren van de Seleção, zoals Marquinhos, Vinícius Júnior en Antony, vielen hier in positieve zin op.

Praxedes (links) in actie tijdens de finale van de Copa Sudamericana.

Vanwege de coronapandemie werd de editie van vorig jaar afgelast. De laatste keer dat het toernooi plaatsvond, was in januari 2020. Eén tiener stak er destijds met kop en schouders bovenuit. Bruno Praxedes, slechts zeventien jaar oud, was de uitblinker van Internacional en heerste op het middenveld. De lange, tengere linkspoot toonde zijn uitstekende inzicht bij de opbouw van achteruit, terwijl hij met zijn doelpunten ook liet zien vrij allround te zijn. Uiteindelijk is zijn carrière bij een andere club echt van de grond gekomen. Praxedes was in november basisspeler bij Red Bull Bragantino, dat het in de finale van de Copa Sudamericana opnam tegen Athletico Paranaense (1-0 verlies). Juist in het huidige seizoen bewijst Praxedes een groot talent voor de toekomst te zijn.

De tiener heeft in korte tijd een lange weg afgelegd, Bragantino is al zijn derde club na een tumultueuze start van zijn carrière. Geboren in Itaborai, een stad in de staat Rio de Janeiro, begon Praxedes zijn voetbalopleiding bij Fluminense. Hij ontpopte zich al snel tot een talent om in de gaten te houden, tot hij voor de nodige controverse zorgde, toen hij deel uitmaakte van de Onder 17. Er kwam een abrupt einde aan zijn tijd bij de viervoudig kampioen van Brazilië, nadat hij tijdens een gesprek op sociale media een opmerkelijk antwoord gaf. Op de vraag welk team hij steunde, antwoordde Praxedes: ‘Volg de leider’, waarmee hij suggereerde dat hij een fan was van de toenmalige koploper in de Serie A, Flamengo, de aartsrivaal van Fluminense.

Er ontstond ophef onder de supporters van de club en kort daarna werd Praxedes zijn contract ontbonden, waardoor Internacional hem begin 2019 transfervrij kon vastleggen. Iets meer dan een jaar later kwam hij in het eerste elftal terecht. Zijn potentie viel eerst op bij Eduardo Coudet en later bij zijn opvolger Abel Braga. “Ik ben gecharmeerd van Praxedes”, zei Coudet, de coach die hem zijn profdebuut gunde, vorig jaar. “Hij heeft veel kwaliteiten, het geven van de beslissende pass springt eruit. Hij is een geweldige speler. Hij heeft veel weg van Giovani Lo Celso.”

A left foot rocket from Bruno Praxedes ???? pic.twitter.com/usdVfBMAAU — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) July 8, 2021

Aan het einde van het uitgestelde seizoen 2020/21 was Praxedes een vaste waarde voor Internacional, maar het werd moeilijker om aan speelminuten te komen toen het nieuwe seizoen in het voorjaar van 2021 begon. Zijn gebrek aan speeltijd kwam onder de aandacht bij Bragantino, dat pas twee seizoenen op het hoogste niveau van Brazilië actief is. In juni bracht de club een bod van 5,9 miljoen euro op de middenvelder uit. Het bod werd deels vanwege hun eigen financiële problemen door Internacional geaccepteerd. Door velen werd het gezien als een coup van Bragantino nu het Red Bull-concern ook zijn stempel begint te drukken op het Zuid-Amerikaanse voetbal, net zoals het dat in Europa heeft gedaan.

Tijdens zijn eerste zeven maanden bij de club heeft Praxedes laten zien waarom Bragantino zoveel in hem heeft geïnvesteerd. Na 22 wedstrijden in alle competities staat de teller op drie doelpunten en drie assists. Zijn eerste doelpunt voor de club, een schot van 25 meter in de bovenhoek tegen Cuiabá (1-1), zorgde voor vergelijkingen met Marcel Sabitzer. De Oostenrijkse middenvelder groeide in zes seizoenen uit tot een smaakmaker bij RB Leipzig en dwong daarmee afgelopen zomer een transfer naar Bayern München af. Er gaan geruchten dat Leipzig de ontwikkeling van Praxedes in de gaten houdt.

Bayer Leverkusen, Watford en Lens hebben naar verluidt ook belangstelling getoond voor de middenvelder. Sinds smaakmaker Claudinho in augustus vertrok van Bragantino naar Zenit Sint-Petersburg heeft Praxedes zijn rol op het middenveld overgenomen. De Braziliaan speelt momenteel meer als nummer tien, al is de verwachting dat Praxedes, wanneer hij in de toekomst meer ervaring heeft opgedaan, de meeste potentie als controlerende spelmaker heeft. Beschouwd als 'het kroonjuweel' van het Braziliaanse project van Red Bull ligt er veel druk op de schouders van de tiener, maar niets weerhoudt hem ervan om in de voetsporen te treden van die andere voormalige uitblinkers op de Copa São Paulo Junior.