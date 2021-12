Fenerbahçe wint weer eens en sluit kalenderjaar af als nummer vier

Zondag, 26 december 2021 om 18:50 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft het kalenderjaar 2021 afgesloten met een overwinning. Filip Novak en invaller Dimitrios Pelkas bezorgden Sari Kanaryalar een 2-0 overwinning op hekkensluiter Yeni Malatyaspor. Het was voor Fenerbahçe de eerste zege in vier competitiewedstrijden. De topclub staat met 32 punten uit 19 duels op de vierde plek; nummer drie Istanbul Basaksehir heeft één punt meer.

Gezien het verschil op de ranglijst kon Fenerbahçe met niets minder dan een overwinning genoegen nemen. In de tweede wedstrijd onder interim-trainer Zeki Göle, de opvolger van de ontslagen Vítor Pereira, dacht Serdar Dursun de score te openen na zes minuten. De spits kopte op de paal en schoot vervolgens van dichtbij raak, maar was in buitenspelpositie bediend. Enkele minuten later viel alsnog het openingsdoelpunt. Hakan Mert Yandas sneed de defensie van Yeni Malatyaspor open met een fraaie pass op de opgestoomde verdediger Novak, die vanbinnen het zestienmetergebied voor de 1-0 zorgde.

Fenerbahçe bleef de bovenliggende partij. Vijf minuten voor de pauze zeilde een van richting veranderd schot van Mert Yandas maar net naast. In de openingsfase van de tweede helft werd opnieuw een doelpunt van Dursun afgekeurd, ditmaal omdat aangever Mert Yandas buitenspel stond aan de flank toen hij werd bediend door Mesut Özil. Zeventien minuten voor tijd werd het toch nog 2-0. Enner Valencia en Pelkas stonden met z’n tweeën voor een rij verdedigers, maar de Ecuadoraan vond de ruimte om de Griek weg te sturen en uiteindelijk stelde Pelkas zichzelf in staat om er 2-0 van te maken. Daarmee bepaalde hij de eindstand.