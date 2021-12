Boxing Day op BetCity! Claim je €5 Free Bet voor deze Engelse krakers

Zaterdag, 25 december 2021 om 12:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 10:01

Terwijl wij in Nederland Tweede Kerstdag vieren, wordt er op Boxing Day volop gevoetbald in de Premier League. BetCity blikt vooruit op 3 absolute krakers!

Bij Kerstmis horen cadeautjes

Zondag 26 december 16.00 uur: Manchester City - Leicester City

Deze kraker tussen de regerend landskampioen en the Foxes is de Wedstrijd van de Week bij BetCity. Er wordt daarom uitgepakt met een € 5,- Free Bet speciaal voor dit duel. Hoe kan je deze krijgen? Dat lees je hier.

The Citizens steken in een uitstekende vorm en gaan aan kop in de Premier League. Voor de bezoekers uit Leicester hoeft het team van manager Josep Guardiola niet bang te zijn: 8 van de laatste 10 onderlinge ontmoetingen werden omgezet in een overwinning. Eerder dit seizoen was City nog met 0-1 te sterk door een doelpunt van Bernardo Silva. Een doelpunt van de Portugees zondag staat bij BetCity op een odd van 2.55!

Op Boxing Day presteert Manchester City op eigen veld vrijwel altijd goed. Van de laatste 8 wedstrijden op deze dag, werden er 6 omgezet in een overwinning en 2 in een gelijkspel. Leicester daarentegen heeft het doorgaans moeilijker op Tweede Kerstdag: 8 van de laatste 11 wedstrijden werden verloren. In deze serie werd slechts 1 keer gewonnen, maar wel van Manchester City in het seizoen 2018/19 (2-1).

Zondag 26 december 16.00 uur: Tottenham Hotspur - Crystal Palace

Tottenham overlegt goede statistieken op Boxing Day: al 14 keer op rij werd er op deze dag niet verloren (11 keer winst, 3 keer gelijk). De ploeg van Antonio Conte treft in deze Londense derby een tegenstander die op schot is. Crystal Palace scoorde 7 keer in de laatste 3 Londense derby’s, dat zijn er evenveel als in de 10 voorgaande derby’s! De ogen bij Tottenham zijn natuurlijk gericht op Harry Kane! Denk jij dat de Engelse spits gaat scoren? Een doelpunt van de aanvalsleider van Spurs is bij BetCity goed voor een odd van 2.02!

Zondag 26 december 18.30 uur: Aston Villa - Chelsea

Aston Villa won zijn laatste 3 wedstrijden op Boxing Day, terwijl het vorig seizoen in de thuiswedstrijd met 2-1 te sterk was voor Chelsea. Afgaand op deze statistieken zal het team van manager Steven Gerrard met vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Chelsea bewaart geen goede recente herinneringen aan Boxing Day: de afgelopen 2 duels op deze dag werden verloren. De laatste keer dat Chelsea 3 wedstrijden op rij op Boxing Day verloor was tussen 1912 en 1914.

