Jansen zichtbaar geëmotioneerd na overlijden vader Lucas Woudenberg

Zondag, 19 december 2021 om 12:44 • Rian Rosendaal

Lucas Woudenberg ontbreekt zondagmiddag bij sc Heerenveen in de Friese derby met SC Cambuur. De vader van de 27-jarige linksback overleed zaterdag na een periode van ziekte, waardoor trainer Johnny Jansen in Leeuwarden geen beroep kan doen op de vleugelverdediger. Jansen is zondag voorafgaand aan de kraker tegen Cambuur behoorlijk emotioneel over de situatie rondom Woudenberg.

Heerenveen treedt zondag tegen Cambuur dan ook aan met rouwbanden. Jansen wordt kort voor de aftrap door ESPN geconfronteerd met het trieste voorval en de coach van de bezoekende ploeg is zijn emoties nauwelijks de baas voor de camera. "Gisteren (zaterdag, red.) is dat gebeurd. De dag ervoor heeft Lucas mij gebeld om te vertellen wat er aan de hand was. Dat wist ik al, want zijn vader is natuurlijk lang ziek geweest", aldus de oefenmeester van Heerenveen.

Een zichtbaar geëmotioneerde Johnny Jansen over het trieste nieuws rondom het overlijden van de vader van Lucas Woudenberg.



"Dat raakt iedereen."#camhee pic.twitter.com/T1huz6W8vR — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

"Gisteren, vlak voordat wij eigenlijk de bespreking hadden, kregen we het bericht te horen", verwijst Jansen naar het overlijden van Woudenberg senior. "We hebben dit met elkaar besproken in de kleedkamer. Dan voel je wel de waarde en wie Lucas is als mens. En dat raakt iedereen", benadrukt Jansen, die vervolgens zichtbaar geëmotioneerd wegloopt na het interview voor de camera van ESPN. Bij Heerenveen wordt de linksbackpositie tegen Cambuur ingenomen door Rami Kaib.