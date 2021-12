Ajax strikt talent dat in voetsporen van Mazraoui hoopt te treden

Vrijdag, 17 december 2021 om 11:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:23

Ajax heeft Diyae Jermoumi gecontracteerd, zo meldt de club vrijdagochtend via de officiële kanalen. De verdediger tekende een overeenkomst die loopt tot en met 30 juni 2024. Het betreft het eerste contract voor de zeventienjarige jeugdspeler.

Jermoumi speelt in de jeugdopleiding van Ajax sinds de zomer van 2019. Hij kwam toen over van de jeugd van Sparta Rotterdam. De rechtspoot behoort dit seizoen tot de selectie van Ajax Onder 18. De tiener vertelt op de website van Ajax verguld te zijn met het contract. “Ik ben er nog lang niet en moet hard blijven werken. Noussair Mazraoui is voor mij een voorbeeld, vooral in hoe hij positie kiest. En Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain is ook een voorbeeld”, benadrukt Jermoumi.

Georgette Schlick

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft Georgette Schlick voorgedragen als RvC-lid. Over de voordracht wordt besloten op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die wordt gehouden 28 januari. Het betreft een voordracht tot benoeming voor de duur van drie jaar en vier maanden, tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in november 2025. De voordracht van Schlick heeft de steun van de vereniging Ajax als grootaandeelhouder en de Ondernemingsraad van AFC Ajax NV.

"Georgette Schlick was CEO bij Dutchview en bij SBS Nederland en zij is inmiddels bijna acht jaar CEO bij Fremantle Nederland en België", stelt president-commissaris Leen Meijaard het beoogde nieuwe lid voor. "De enorme kennis en ervaring die zij heeft opgedaan, met name op mediagebied, sluit zeer goed aan op de strategische koers van Ajax waarin de ontwikkeling van ons merk, media en nieuwe verdienmodellen een prominente plaats innemen. Het belang van communicatie in het algemeen en media in het bijzonder blijft groeien. Zij zal dan ook zeker van toegevoegde waarde zijn in onze RvC."