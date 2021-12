‘In mijn laatste jaar heeft Kuijt geprobeerd me terug naar Feyenoord te halen’

Salomon Kalou staat open voor een nieuwe club, maar richt zich momenteel niet op het voetbal. De clubloze aanvaller heeft een carrièreswitch gemaakt: hij is bezig met het opzetten van een eigen kipproductie in Ivoorkust, met als doel een groot deel van de kippenmarkt in handen te krijgen om zo de bevolking te voeden. Op dit moment wordt een groot deel van de kip bevroren ingevlogen uit het buitenland. In gesprek met Voetbal International vertelt Kalou over zijn nieuwe werkzaamheden.

"Ik heb een enorme boerderij waar zeshonderdduizend kippen per week worden geboren. We verkopen onze eieren en kuikens weer aan andere kleine boerderijen in Ivoorkust", zegt de voormalig sterspeler van Feyenoord. "We proberen de kipproductie uit te breiden omdat de vraag in Ivoorkust groter is dan het aanbod. Met mijn bedrijf wil ik die vraag opvullen, waardoor we de kip niet uit het buitenland hoeven te importeren. Dat maakt de prijzen ook goedkoper voor de bevolking en uiteindelijk willen we de nummer één op de markt van Ivoorkust worden."

Kalou vertelt verder dat hij nog contact heeft met Dirk Kuyt, zijn voormalig aanvalspartner bij Feyenoord. Het gevreesde duo K2 maakte furore in de Eredivisie. "In mijn laatste jaar bij Hertha BSC (2019/20, red.) heeft Dirk nog geprobeerd me terug naar Feyenoord te halen. Het was het seizoen voor de corona-uitbraak. Dirk werkte in die tijd samen met de technisch directeur van Feyenoord. Het was allemaal erg last minute, waardoor het uiteindelijk niet doorging. Er was te weinig tijd om het écht te laten gebeuren."

Kalou tekende in de zomer van 2020 bij Botafogo, maar vertrok in april en is sindsdien transfervrij. Zijn pensioen is nog niet definitief, vertelt de 36-jarige Ivoriaan. Het voetbal blijft hij zijdelings volgen, zo ook de verrichtingen van Feyenoord. "Ik heb helaas niet de tv-kanalen om de wedstrijden van Feyenoord live te zien. Ik volg ze op Instagram en zie daar altijd de resultaten en doelpunten voorbijkomen", zegt Kalou. Kalou is benieuwd naar de Klassieker van zondag. "Ze hebben er de kwaliteiten voor. Als ze van PSV kunnen winnen, dan kan het ook tegen Ajax."