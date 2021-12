NAC Breda-trainer Edwin de Graaf succesvol geopereerd aan tumor

Maandag, 13 december 2021 om 17:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:20

Edwin de Graaf is succesvol geopereerd aan een tumor, zo meldt NAC Breda via de officiële wegen. De trainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt het naar omstandigheden goed. "Gelukkig waren we er vroeg bij en is het goed te behandelen", zegt de hoopvolle De Graaf op de clubwebsite.

De Graaf miste op zaterdag 27 november de competitiewedstrijd tegen Helmond Sport (1-0 winst). Enkele dagen daarvoor werd de coach van NAC geopereerd. Er volgt volgens de Noord-Brabantse club nog een behandeltraject voor De Graaf. "Wanneer dat precies zal zijn en hoe het traject er uit komt te zien is momenteel nog niet duidelijk", aldus NAC. "De tumor zit lokaal en is hierdoor goed te behandelen."

Het is niet duidelijk of De Graaf meer wedstrijden zal moeten missen. "Ik voel me niet ziek", aldus de oefenmeester. "De enige last die ik heb is van de operatiewond. Nu is het even afwachten hoe het er verder uit komt te zien. Momenteel is er nog geen concreet behandelplan. Wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de nabije toekomst is dus nog niet bekend. Het klinkt misschien gek, maar de focus moeten we vooral op het voetbal houden."