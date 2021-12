Noni Madueke raakt zes minuten na entree wéér geblesseerd

Donderdag, 9 december 2021 om 20:19 • Jeroen van Poppel

Noni Madueke heeft donderdagavond een nieuwe hamstringblessure opgelopen. De negentienjarige rechtsbuiten van PSV viel tegen Real Sociedad in de tweede helft in en ging amper zes minuten later op het gras zitten. Madueke maakte direct het wisselgebaar en werd afgelost door Yorbe Vertessen.

De nieuwe kwetsuur zal als een gigantische klap komen voor Madueke, die dit seizoen al twee keer eerder een soortgelijke blessure opliep. De vleugelspits kende een gewelde start van het seizoen, waarin hij voornamelijk in de voorronde van de Champions League uitblonk. Op 22 september ging het in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2 winst) voor het eerst mis voor de Engelsman, die vervolgens vier wedstrijden moest missen.

Madueke kon daarna slechts twee wedstrijden meespelen: eind oktober moest hij opnieuw een revalidatieperiode in, die ditmaal een stuk langer duurde. Afgelopen zaterdag keerde Madueke na negen gemiste wedstrijden terug met een korte invalbeurt tegen FC Utrecht (4-1 winst). "Ik ben blij dat ik nu weer terug ben. Nu op naar de volgende wedstrijd", zei hij na afloop tegen ESPN.

"Na zo veel keer ga je ook twijfelen aan je lichaam, maar dit hoort bij voetbal", gaf Madueke zaterdag aan. "Ik moest teruggaan en zorgen dat ik op een goede manier weer terug zou komen. Geen blessures meer en zeker niet de hamstring. Ik heb mijn programma aangepast, mijn herstel ook. Vooral qua intensiteit. Ik ben nu weer terug en het voelt beter dan het ooit geweest is."