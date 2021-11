Ismail Azzaoui staat op: Heracles Almelo besluit nare week met zege

Zaterdag, 20 november 2021 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:08

Heracles Almelo heeft zaterdagavond de weg om hoog gevonden in de Eredivisie. De ploeg van Frank Wormuth kende zonder sterspeler Rai Vloet, die vorige week betrokken raakte bij een dodelijk auto-ongeluk, weinig moeite met Fortuna Sittard: 3-1. De wedstrijd kwam na vijf minuten stil te leggen, toen supporters van Heracles met vuurwerk en gezang het stadion binnen waren getreden. Heracles klimt naar de twaalfde plek, terwijl Fortuna op de zeventiende plek in de gevarenzone blijft.

Nog voor het Erve Asito opgeschrikt werd door de indringers had Mats Seuntjens moeten scoren. De middenvelder van Fortuna kreeg de bal in alle vrijheid aangespeeld, maar schoot wild over. In de vierde minuut kwam de wedstrijd vervolgens vijf minuten stil te liggen door de binnengestormde supporters, die ook snel weer vertrokken. Net toen de kruitdampen letterlijk waren opgetrokken kwam Heracles op voorsprong. In de zesde minuut schoof Ismail Azzaoui de bal namelijk van buiten het strafschopgebied in de onderhoek: 1-0.

Binnen drie minuten zette Zian Flemming de Limburgse bezoekers weer op gelijke hoogte. Heracles-doelman Janis Blaswich dacht een dieptebal naar de aanvaller te kunnen onderscheppen door ver uit te komen, maar schatte dat verkeerd in en zag Flemming scoren: 1-1. Heracles had daarna het betere van het spel en Noah Fadiga brak na een half uur door de defensie van Fortuna. De rechtsback kapte Martin Angha fraai uit en dacht binnen te schieten, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Mickael Tirpan.

Een minuut later was het alsnog raak voor de Almeloërs, toen Angha de bal bij het uitverdedigen zomaar in de voeten schoof bij Azzaoui. De aanvallende middenvelder aarzelde niet en plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied via de onderkant van de lat prachtig binnen: 2-1. Fortuna kwam in de eerste helft dicht bij een nieuwe gelijkmaker, maar een intikker van dichtbij van Arianit Ferati werd fraai uit de hoek getikt door Blaswich. De tweede helft leverde beduidend minder spektakel op. Kaj Sierhuis zag in de 65e minuut een kopbal uit een hoekschop van de lijn gehaald worden. Twee minuten later scoorde de spits van Heracles Almelo alsnog, door een vrije trap via de binnenkant van de paal binnen te krullen: 3-1. Flemming knalde in de slotfase aan de andere kant een vrije trap op de lat.