Steven Gerrard start met welkome zege in Premier League

Zaterdag, 20 november 2021 om 17:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:15

Steven Gerrard is zijn tijdperk bij Aston Villa met een overwinning gestart. De club uit Birmingham was zaterdag in het debuut van de oefenmeester met 2-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion en dat was een welkome driepunter na liefst vijf nederlagen op rij in de Premier League. Door de overwinning stijgen the Villans naar een vijftiende plaats in de Engelse competitie. Nummer drie West Ham United leed tegelijkertijd een 1-0 nederlaag bij Wolverhampton Wanderers, na een reeks van vier opeenvolgende overwinningen.

Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2-0

Het venijn in de eerste helft zat in de laatste vijftien minuten, daar het eerste half uur speeltijd allesbehalve memorabel was. Aston Villa, waar Anwar El Ghazi de laatste zeven minuten meedeed, kon nauwelijks imponeren en kwam niet verder dan een kopbal van Matty Cash van dichtbij. Bij Brighton, met Jürgen Locadia, Joël Veltman en Kjell Scherpen allen op de bank, daarentegen groeide het zelfvertrouwen in de laatste vijftien minuten van de eerste helft. Mede dankzij een goed optreden van Emiliano Martínez bleef Aston Villa een achterstand bespaard.

Aston Villa begon beter aan de tweede helft en was via Tyrone Mings dicht bij de 1-0. Zijn kopbal uit een corner eindigde dankzij een goede redding van Jason Steele niet tegen de touwen. De ploegen van Gerrard en Graham Potter ontbeerden ogenschijnlijk zelfvertrouwen om het duel te kunnen winnen, maar vijf minuten voor tijd viel toch de beslissing. Ollie Watkins ontving de bal, ontdeed zich van Shane Duffy en Yves Bissouma en mikte de bal schitterend in de bovenhoek: 1-0. Vlak voor tijd profiteerde Mings van een scrimmage in het strafschopgebied van Brighton en schoot hij de bal hard binnen: 2-0.

Wolverhampton Wanderers - West Ham United 1-0

West Ham United kon zich bij een overwinning op Wolverhampton Wanderers voor ten minste één dag verzekeren van de tweede plek in de Premier League, maar daar slaagde de ploeg van David Moyes niet in. Na een tamelijk saaie eerste helft met weinig noemenwaardigheden, sloeg de thuisploeg tien minuten na rust toe. De voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Daniel Podence was uitstekend, waarna Raúl Jiménez de bal vanaf de rand van het strafschopgebied beheerst in de linkerhoek plaatste: 1-0. Jarrod Bowen kreeg de beste mogelijkheid om de bezoekers alsnog een punt te bezorgen, maar zijn schot twintig minuten voor tijd ging enkele centimeters over de lat.

Newcastle United - Brentford 3-3

In een heerlijke eerste helft kwamen beide teams op voorsprong, om deze vervolgens ook weer weg te geven. Een minuut na een rake kopbal van Jamaal Lascelles schoot Ivan Toney de 1-1 binnen en daarna was ook Rico Henry trefzeker met een kopbal: 1-2. Joelinton was enkele minuten voor de pauze verantwoordelijk voor de 2-2. Na iets meer dan een uur spelen kwam Newcastle, waar nieuwbakken manager Eddie Howe door het coronavirus ontbrak, enigszins gelukkig op voorsprong: een inzet van Frank Onyeka leek naast te gaan, maar ging via Lascelles alsnog in het doel. Een uitstekende volley van Allan Saint-Maximin een kwartier voor tijd betekende de eindstand: 3-3.

Norwich City - Southampton 2-1

Al in de vierde minuut moest Tim Krul een tegentreffer incasseren. Ché Adams slaagde erin om zich in het drukke strafschopgebied vrij te spelen en plaatste de bal uiterst kalm in de hoek: 0-1. Norwich kwam binnen drie minuten terug dankzij Teemu Pukki, die een voorzet van Max Aarons binnenkopte: 1-1. Southampton had daarna het betere van het spel en kreeg op slag van rust een goede kans, toen Norwich-verdediger Grant Hanley de bal verspeelde. Krul voorkwam met een goede redding dat Adams de bal in de linker onderhoek kon krullen. Na rust kwam Norwich iets meer in balbezit en werd Southampton verder van het eigen doel gehouden. The Canaries gingen er elf minuten voor tijd zelfs met de winst vandoor dankzij Hanley, die bij een hoekschop boven de defensie van the Saints uittorende: 2-1.Krul kreeg in blessuretijd nog geel voor tijdrekken.