Zweedse bondscoach bijt van zich af in Spanje: ‘Dit is gewoon bullshit’

Zaterdag, 13 november 2021 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Janne Andersson, de bondscoach van Zweden, is daags voor de cruciale wedstrijd tegen Spanje allesbehalve gelukkig met de ontvangst van zijn ploeg in Sevilla. De Zweedse equipe mocht bij de training van zaterdag in het Estadio de la Cartuja, waar het WK-kwalificatieduel gehouden wordt, niet gebruikmaken van het hele veld. "Dat is gewoon bullshit", aldus Andersson op de persconferentie.

De reden daarvoor was dat de helft van het veld voorzien was van solariumlampen, die de groei van het gras moeten stimuleren. Andersson vindt het niet te geloven dat dat een dag voor de wedstrijd moet gebeuren. "Ik vind een optimale voorbereiding belangrijk en daarvoor moet je de dag voor de wedstrijd een uur op het hele veld kunnen trainen. We komen weleens in stadions waar de grasmat er niet goed bij ligt, en dan heb ik er alle begrip voor als er beperkingen zijn. Maar het gras hier is perfect en daarom begrijp ik het niet."

Andersson stak zijn woede niet onder stoelen of banken. "Het zal de wedstrijd van zondag niet beslissen, maar dit maakt me geïrriteerd", aldus de keuzeheer. "Ik hou er niet van als het niet eerlijk gaat en dat moet je ook benoemen. Dit is gewoon bullshit." Afgevaardigden van de FIFA hebben aan de Zweedse voetbalbond laten weten dat ook het Spaanse elftal slechts de helft van het veld mag gebruiken tijdens hun training.

Voor Spanje en Zweden staat zondagavond de koppositie in Groep B en daarmee directe kwalificatie voor het WK in Qatar op het spel. Spanje nam de eerste plek donderdagavond over door met 0-1 te winnen van Griekenland, nadat Zweden het liet liggen in Georgië (2-0 verlies). De Scandinaviërs moeten winnen om directe kwalificatie veilig te stellen, anders volgt een herkansing in de play-offs.