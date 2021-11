Montenegro mist tegen Oranje plots 134 interlands aan ervaring door corona

Zaterdag, 13 november 2021 om 15:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:33

Bondscoach Miodrag Radulovic van Montenegro kan zaterdagavond in het thuisduel met het Nederlands elftal ook geen beroep doen op Adam Marusic. De 29-jarige verdediger van Lazio heeft corona. Hij testte zaterdag positief. Marusic, 43-voudig international, wordt bij de nationale ploeg ook vaak op het middenveld gebruikt.

Vrijdag werd al bekend dat Stevan Jovetic, goed voor 62 interlands, vanwege een positieve coronatest niet tegen Oranje kan uitkomen. Volgens een woordvoerder van de voetbalbond van Montenegro trainde de spits van Hertha BSC al drie dagen niet mee. “Maar we hebben vrijdag weer alle spelers getest. Iedereen was negatief, alleen Marusic niet. Hij is er tegen Nederland dus helaas niet bij.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aleksandar Scekic testte vorige week al positief op corona bij zijn club Partizan Belgrado. De 29-voudig international ontbreekt daarom ook bij zijn nationale ploeg. Radulovic mist tegen het Nederlands elftal ook de geblesseerde Stefan Mugosa en Nikola Vukcevic.

De wedstrijd tussen Montenegro en Nederland in de voorlaatste speelronde begint om 20.45 uur. Alleen de nummer één van de kwalificatiepoule plaatst zich direct voor het WK, dat eind volgend jaar in Qatar wordt gehouden. De nummers twee kunnen zich nog via de play-offs (die bestaan uit twee rondes) kwalificeren.