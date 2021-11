Nieuwe blunder van Schubert wordt Vitesse niet fataal tegen FC Utrecht

Vitesse heeft zich zondagavond herpakt van de zure nederlaag tegen Tottenham Hotspur. Waar de ploeg van Thomas Letsch in het Conference League-duel van donderdag (3-2 verlies) meer had verdiend, kreeg die tegen FC Utrecht wel loon naar werken: 2-1. Vitesse-sluitpost Markus Schubert, die de laatste tijd al flink onder vuur ligt, verkeek zich in de tweede helft gruwelijk op een schot van Arthur Zagre; ook Riechedly Bazoer maakte in het eerste bedrijf al een merkwaardig doelpunt. In de tweede helft werd het duel nog tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerkgooiende supporters.

De wedstrijd tussen de subtoppers stond traditiegetrouw in het teken van Mister Vitesse Theo Bos en voormalig Utrecht-speler David di Tommaso, die beiden veel te vroeg het leven lieten en bij hun clubs het rugnummer vier droegen. Bos overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker; de thuisploeg speelde daarom in een speciaal tenue waarop het logo van hoofdsponsor eToro werd vervangen door dat van Support Casper, een stichting die zich inzet voor patiënten met de ziekte.

Bewust of niet, wat een héérlijke goal van Bazoer! ???? ?? ESPN #?? #VITUTR pic.twitter.com/8aZ9JRcRqR — ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021

Al in de zevende minuut ging het mis voor de Domstedelingen. Een misverstand tussen Willem Janssen en Benaissa Benamar maakte dat de pass van eerstgenoemde in de voeten van Nikolai Frederiksen belandde. De Deen omspeelde keeper Maarten Paes en maakte dankbaar gebruik van het cadeautje: 1-0. Zes minuten later had Bart Ramselaar de kans om de stand weer gelijk te trekken, maar oog in oog met doelman Schubert kreeg hij het net niet aan het bollen. In het restant van het eerste bedrijf waren het de Arnhemmers die aanvielen. Vooral Frederiksen was een plaag voor de verdediging van de bezoekers, maar het was Bazoer die uiteindelijk op prachtige wijze de marge verdubbelde.

Op slag van rust dribbelde de verdediger in en lanceerde de bal vanaf een meter of 35 richting het doel van Utrecht. Bedoeld of onbedoeld; doelman Paes was compleet verrast en zag de bal over zich heen in de verre kruising landen: 2-0. Vlak na rust moest scheidsrechter Jochem Kamphuis het duel noodgedwongen stilleggen vanwege supporters van de Domstedelingen die vuurwerk op het veld gooiden. Het was daarmee de tweede Eredivisie-wedstrijd die zondag werd stilgelegd, na Feyenoord – AZ. FC Utrecht wist ook tot lang daarna niets klaar te spelen, tot invaller Arthur Zagre het maar eens besloot te proberen. Het afstandsschot zeilde recht in de handen van Schubert, die de bal alleen beschamend door zijn vingers liet glippen. Het markeerde de tweede fout in korte tijd voor de Duitser, daar hij donderdagavond in het duel met Tottenham Hotspur al een rode kaart kreeg.

Dichterbij wist FC Utrecht in het restant van de wedstrijd niet meer te komen; Paes redde in blessuretijd zelfs nog een geweldige mogelijkheid op de 3-1. De Utrechters reisden zo terug naar de Domstad met nul punten en zakken naar plek vier van de Eredivisie-ranglijst. Vitesse blijft staan op plek vijf, maar nadert Utrecht met 22 punten tot op een punt.