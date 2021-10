SC Cambuur doet goede zaken in Waalwijk en meldt zich op tiende plaats

Zondag, 31 oktober 2021 om 18:37

SC Cambuur heeft het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk zondagavond winnend afgesloten. In een kletsnat Mandemakers Stadion zegevierde de ploeg van trainer Henk de Jong met 0-1 door een doelpunt van Issa Kallon. Cambuur staat door de overwinning op een knappe tiende plaats op de ranglijst, terwijl RKC de veertiende plaats moet delen met FC Groningen.

Na acht minuten kregen de bezoekers de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd uit een penalty, nadat RKC-verdediger Dario Van den Buijs met een te laat ingezette tackle rechtsback Doke Schmidt had gevloerd. Doelman Etienne Vaessen wist de inzet vanaf elf meter van Robin Maulun echter knap uit de rechterhoek keren. Van den Buijs, die aan zijn overtreding een arm uit de kom overhield, moest zich binnen het kwartier minuten laten vervangen voor Lars Nieuwpoort.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Halverwege de eerste helft meldde RKC zich voor het eerst serieus. Michiel Kramer stuurde Saïd Bakari met een goede pass in de loop de diepte in, waarna hij naar binnen kapte en de bal naast de rechterhoek van het doel van Sonny Stevens krulde. Een minuut later kreeg RKC opnieuw twee goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Zo volleerde een volledig vrijstaande Juriën Gaari binnen het strafschopgebied over de goal en schoot spits Jens Odgard de bal met een schuiver over het natte gras nipt naast de linkerhoek. De Deense spits kreeg kort daarna nog een grote kans. Op aangeven van Vurnon Anita in de zestienmeter mikte hij met de binnenkant opnieuw net naast het Friese doel.

In de 37e minuut dacht RKC een strafschop te krijgen toen Mees Hoedemakers de bal met de hand van de lijn leek te halen. De Cambuur-middenvelder hield zijn handen echter keurig naast het lichaam, waardoor scheidsrechter Edwin van de Graaf besloot door te spelen. Na bijna een kwartier in de tweede helft kreeg RKC een goede mogelijkheid door een kopbal van verdediger Melle Meulensteen. De inzet werd echter gekeerd door doelman Stevens. Zo’n vijf minuten later was het toch Cambuur dat op voorsprong kwam. Na knullig balverlies van Odgard vond invaller Nick Doodeman teamgenoot Kallon in het zestienmetergebied, waarna de aanvaller van dichtbij kon afronden.

Een kwartier voor tijd was Odgard nog dicht bij de gelijkmaker voor de ploeg van Joseph Oosting. Uit een mooie voorzet vanaf de klinkerkant van Alexander Büttner kopte de aanvaller de bal echter op de lat. RKC zette in de slotfase nog wel aan, maar kwam uiteindelijk niet meer tot scoren.