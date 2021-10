Rijkhoff en consorten waarschuwen Ajax voor wapens van Dortmund

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 15:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:55

Ajax Onder-19 is dinsdagmiddag in de Youth League hard onderuitgegaan tegen de leeftijdgenoten van Borussia Dortmund. Hoewel de Amsterdammers zich voetballend leken te kunnen meten, bleek BVB met name in de counter razend effectief: 1-5. Ajax Onder-19 heeft na drie wedstrijden vier punten verzameld in de groep en staat derde achter Dortmund en Sporting Portugal. Dinsdagavond om 21.00 uur speelt het eerste van Ajax in de Champions League tegen Dortmund.

Voor Julian Rijkhoff was het een bijzondere wedstrijd, nadat de zestienjarige spits in januari van dit jaar de overstap maakte van Ajax naar Dortmund. Rijkhoff kreeg enkele enorme kansen, maar scoorde niet. In de achttiende minuut ging het voor het eerst mis in de defensie van de Amsterdammers, toen Dennis Lutke-Frie een afgeslagen bal opnieuw voor het doel bracht en Bradley Fink die binnen kopte: 0-1. Ajax herstelde de schade binnen zes minuten via Jaydon Banel, die een harde lage voorzet van Prince Aning binnentikte: 1-1.

Het regent doelpunten op De Toekomst! ?? De Duitsers slaan opnieuw toe en Fink tekent voor zijn tweede treffer van de middag: 1-3 ??#ZiggoSport #UYL #AJADOR pic.twitter.com/2TwtBZn309 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Rijkhoff miste daarna een-op-een met Tom de Graaff door op de doelman te schieten, maar Dortmund kwam na ruim een half uur alsnog aan een nieuwe voorsprong. Een hoekschop werd zodanig verlengd dat Albin Thaqi de bal bij de tweede paal kon binnen knikken: 1-2. Ajax zocht de aanval en liep tegen een dodelijke counter van Dortmund aan. Fink stond aan het eind van die aanval, omspeelde Olivier Aertssen en schoot in de korte hoek raak: 1-3.

En dan wordt het ook nog 1-5... ?? Lütke-Frie schiet een vrije trap uitstekend binnen ????#ZiggoSport #UYL #AJABVB pic.twitter.com/Vjzd1ysWDI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Na rust brak Rijkhoff opnieuw door de defensie van Ajax, ditmaal na een fout in de opbouw, maar opnieuw greep De Graaff in. De Amsterdammers bleven veel ruimte weggeven aan de Duitsers, die na ruim een uur opnieuw toesloegen op de counter. Het was voor Lutke-Frie een koud kunstje om de bal na een breedtepass van Fink in het lege doel te schieten: 1-4. Lutke-Frie maakte er twee minuten later ook 1-5 van door een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied over de muur in de kruising te plaatsen.