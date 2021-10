TOTO's tips: Evenaart Ajax een Eredivisie-record met nieuwe clean sheet?

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 14:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:17

Een herhaling van de seizoensouverture staat zondag op het programma: Ajax treft PSV in de Johan Cruijff ArenA. In de vorige ontmoeting, op 7 augustus in het kader van de Johan Cruijff Schaal, werd het nog 0-4 voor PSV. Dat was een van de grootste zeges ooit van de Eindhovenaren op de Amsterdammers. Inmiddels ziet de wereld er echter iets anders uit. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de eerste topper dit Eredivisie-seizoen.

Het lijdt weinig twijfel dat Ajax in uitstekende vorm steekt. Nog los van de indrukwekkende start in de Champions League, doet de ploeg van Erik ten Hag het prima in de Eredivisie. Ondanks de thuisnederlaag tegen FC Utrecht in de achtste speelronde staat Ajax bovenaan. Na negen duels incasseerde de regerend kampioen bovendien pas twee doelpunten, waarmee een record in zicht komt. Slechts drie keer eerder gebeurde het dat een Eredivisie-team na tien wedstrijden pas twee tegendoelpunten kreeg: Feyenoord in 1971, PSV in 1977 en Ajax in 1995 lukte dit eerder.

Is PSV dan bij voorbaat kansloos in de Johan Cruijff ArenA? Absoluut niet. Kijkend naar de statistieken zijn de Eindhovenaren aanvallend net zo dreigend als de Amsterdammers. Waar Ajax dit Eredivisie-seizoen 184 schoten loste, vuurde PSV 183 schoten op het vijandelijke doel. Dat ontloopt elkaar niet veel dus, hoewel PSV nog wel aan de nauwkeurigheid van de schoten kan sleutelen. Alle schoten leverden namelijk pas 22 goals op, waar Ajax al 32 keer scoorde. PSV zal dus terug willen naar de effectiviteit van 7 augustus, toen er uiteindelijk 0-4 op het scorebord stond.

Verder lijkt het verleden een voorbode voor een Noord-Brabantse overwinning in Amsterdam. Ajax verloor in competitieverband het vorige thuisduel en kan voor het eerst sinds november 2001 twee thuisduels op rij puntloos blijven. De tweede tegenstander van Ajax destijds? PSV, dat met 1-3 wist te winnen.

Tot slot is het, voor de neutrale kijkers tenminste, te hopen dat de wedstrijd lang spannend blijft. In de slotfase van wedstrijden van PSV kan er namelijk nog van alles gebeuren. De ploeg van Roger Schmidt maakte dit Eredivisie-seizoen al negen doelpunten in het laatste kwartier. Dat is in absolute zin het hoogste aantal van alle ploegen dit seizoen, maar ook relatief. Op een totale productie van 22 goals maakte PSV dus 41 procent in het laatste kwartier. Het lijkt langzaam toch het gelijk te bewijzen van Roger Schmidt, die veelvuldig rouleerde met zijn spelers in de openingsfase van het seizoen.

