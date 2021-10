De Graafschap rouwt om overlijden van jeugdtrainer Roy Ebbers

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 19:17 • Dominic Mostert

De Graafschap rouwt om het overlijden van Roy Ebbers. De jeugdtrainer was werkzaam als assistent-trainer van de Onder-17 en is slechts 48 jaar geworden. Ebbers was vanaf 2018 nauw betrokken bij de jeugdopleiding van De Graafschap. Spelers en technische staf van de teams in de jeugdopleiding zijn geschokt en aangedaan vanwege het verlies, meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De spelers die onder Ebbers hebben getraind zijn dinsdagmiddag bij elkaar gekomen op sportpark De Bezelhorst. Alle trainingen van de jeugd die dinsdag op de planning stonden, zijn afgelast. De Graafschap wenst alle nabestaanden van Ebbers, onder wie zijn partner Maaike, zijn familie en vrienden, veel sterkte toe.

Vandaag zijn wij op de hoogte gebracht van het plotselinge overlijden van Roy Ebbers. ??



Roy was binnen onze jeugdopleiding actief als assistent-trainer van het jeugdelftal Onder 17.



Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.https://t.co/rUZNGQDCyv pic.twitter.com/4AbGyTqM1z — De Graafschap (@DeGraafschap) October 5, 2021

Ebbers was vorig seizoen ook werkzaam als trainer van de Onder-17 van amateurclub vv VIOD uit Doetinchem, die het trieste nieuws eveneens meldt. Ebbers zou dit seizoen bij de Onder-19 aan de slag gaan. "Helaas heeft hij dat door persoonlijke redenen niet meer kunnen volbrengen", schrijft de amateurclub.

"Roy was vanaf 2013 nauw betrokken bij onze club als trainer en had de afgelopen jaren de Onder-17 naar een hogere klasse gebracht. Roy was een zeer gemotiveerde en gedreven maar ook een loyale trainer. Hij wilde de jongens klaarstomen voor het grote werk", aldus vv VIOD. "Wij zijn op de club zeer ontdaan en intens verdrietig."