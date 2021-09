PSV aast op man die afgelopen zomer nog gelinkt werd aan Barça en Real

Dinsdag, 28 september 2021 om 19:37

De naam van Fabio Blanco staat op de verlanglijst van PSV voor de winterse transferwindow, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer aan de Duitse tak van Goal. De zeventienjarige Spaanse vleugelaanvaller werd afgelopen zomer door Eintracht Frankfurt overgenomen van Valencia, maar komt in Duitsland niet in de plannen van trainer Oliver Glasner voor. Om die reden mag Blanco Eintracht Frankfurt op korte termijn tijdelijk verlaten.

Het aantrekken van Blanco werd afgelopen zomer bestempeld als een ‘coup’ op de transfermarkt voor Eintracht Frankfurt. De jeugdinternational van Spanje was bij Valencia in het bezit van een aflopend contract en onder meer Barcelona, Real Sociedad en Real Madrid aasden op het transfervrij binnenhalen van Blanco. Het gold voor Valencia als een forse tegenvaller dat Blanco transfervrij vertrok. Hij was in het Onder-19-team van los Che als een van de grotere talenten.

Blanco werd door zijn positie en eigenschappen vergeleken met Ferran Torres, die door Valencia vorig jaar voor 25 miljoen euro werd verkocht aan Manchester City. Evenals Torres doorliep Blanco de jeugdopleiding van Valencia, al speelde de aanvaller van Manchester City wel in het eerste elftal van de Spaanse club. Blanco liet Valencia voor zijn debuut in de hoofdmacht achter zich en verlangde van zijn nieuwe club een duidelijk plan. Zijn keuze viel uiteindelijk op Eintracht Frankfurt, mede doordat hem beloofd werd dat hij meteen een kans zou krijgen bij de hoofdmacht.

Blanco verruilde met zijn familie Valencia voor Frankfurt en huurde een leraar in om snel de Duitse taal onder de knie te krijgen, maar kreeg snel in de gaten dat de beloftes niet zouden uitkomen. Markus Krösche had Fredi Bobic in de tussentijd opgevolgd als sportief directeur en had weinig te maken met de aan Blanco gedane beloftes. Krösche en trainer Glasner zijn van mening dat Blanco langzaam en zorgvuldig gebracht moest worden. Om die reden zat hij nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van Eintracht Frankfurt en is hij niet ingeschreven voor de Europa League, iets wat hij via de media moest vernemen.

Zo traint Blanco weliswaar met de eerste selectie van Eintracht Frankfurt, maar moet hij omdat de club geen tweede elftal zijn wedstrijden (twee doelpunten in vier duels) spelen in de Onder-19. Door de gang van zaken ligt een winters vertrek voor de hand en PSV geldt momenteel als de voornaamste gegadigde om hem tijdelijk binnen te halen. Er zijn nog drie - vooralsnog onbekende - clubs in de markt voor Blanco, wiens contract bij Eintracht Frankfurt tot medio 2023 loopt.